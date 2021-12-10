Наташа Королева решила познакомить сына со своей внебрачной дочерью из США

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 044

Певица заявила, что не намерена ждать, пока наследница подрастет, при первой же возможности вся семья соберется вместе в Америке.

Наташа Королева решила познакомить сына со своей внебрачной дочерью из США

Фото: Instagram @koroleva__star

Наташа Королева намерена как можно скорее познакомить сына Архипа с младшей сестрой — внебрачной дочерью певицы, которая два года назад родилась в США. В сентябре артистка озадачила публику, заявив, что отдала свою яйцеклетку американскому приятелю, который мечтал о детях, но из-за нестандартных взглядов на отношения не мог иметь. Отдала, говорят, не просто так, а за 50 биткоинов (175 миллионов рублей).

Шокирующую новость сообщала звезда, как и положено, с голубых экранов. В студии телешоу сидели и ее мама, и муж Сергей «Тарзан» Глушко, и Архип. И все якобы впервые слышали про яйцеклетку, которая уже давно превратилась в младенца и живет себе в Штатах с папой и папой. В наш век до того дошла эмансипация, что и внебрачных детей женщины уже могут иметь, и в этом Королева не видит ничего сверхъестественного. Дома, говорит, ее поняли.

«Семья на то и есть семья — чтобы понимать и любить. Мое решение приняли. Все-таки это благое дело: на свет появился новый человек. Новый житель планеты. И еще один член нашей семьи. Да, может, нетривиальным методом, но и жизнь сейчас нетривиальная, высокотехнологичная. Так что появление на свет новых людей происходит иногда необычно», — цитирует исполнительницу Teleprogramma.pro.

Как отметила Королева, через несколько лет ее история уже никого не будет удивлять. Что же касается реакции Архипа, он поначалу переживал, но потом понял — главная радость в том, что теперь у него есть сестра. Как только смогут, мама с сыном непременно поедут навестить малышку.

«Думаю, в скором будущем полетим знакомиться! Как только найдем время и возможность, чтобы слетать и погостить в Америке. Все вместе соберемся и познакомимся очно. А так в онлайн-режиме мы все друг друга знаем, видим и регулярно общаемся», — добавила певица.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, мечтающая о детях Азиза пожаловалась, что Наташа Королева не согласилась и с ней поделиться яйцеклеткой.

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