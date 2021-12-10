Названа причина ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы Зафиров

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 107

Вместе с чиновником в результате аварии скончался его друг.

Названа причина ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы Зафиров

Фото: 5-tv.ru

Названа причина ДТП в Подмосковье, в котором погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, причиной ДТП на трассе М-5 „Урал“ в Подмосковье, в котором погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, стал выезд грузового автомобиля Renault на полосу встречного движения», — сообщил собеседник агентства.

Более точные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как писал 5-tv.ru, инцидент произошел 9 декабря на трассе «Урал». Грузовой Renault влетел в легковую Toyota, в результате чего погибли два человека — Эвклид Зафиров, который с 2021 года находился на посту председателя совета директоров ОАО «Коломенский завод резиновых технических изделий», и его друг.

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