Названа причина ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы Зафиров

Названа причина ДТП в Подмосковье, в котором погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, причиной ДТП на трассе М-5 „Урал“ в Подмосковье, в котором погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, стал выезд грузового автомобиля Renault на полосу встречного движения», — сообщил собеседник агентства.

Более точные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как писал 5-tv.ru, инцидент произошел 9 декабря на трассе «Урал». Грузовой Renault влетел в легковую Toyota, в результате чего погибли два человека — Эвклид Зафиров, который с 2021 года находился на посту председателя совета директоров ОАО «Коломенский завод резиновых технических изделий», и его друг.