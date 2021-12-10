Дана Борисова рассказала, почему у нее четыре года не было секса

Телеведущая Дана Борисова, некогда один из секс-символов российского ТВ, сделала шокирующее признание: оказывается, у телезвезды уже четыре года не было интимной близости, а прежде она занималась сексом только, будучи подшофе. Об этом Борисова рассказала в эфире телеканала «Суббота».

«У меня, честно говоря, последний секс был больше четырех лет назад. Я помню этот день! Я до этого, наверно, лет 15 не занималась ни разу трезвая сексом», — заявила телеведущая.

Борисова не понимает, что с ней происходит, и предполагает, что виной этому алкоголь и наркотики, которые она принимала на протяжении долгого времени.

«Что со мной происходит? Почему я не хочу? То ли я боюсь теперь мужчин, то ли опасаюсь, что со мной произойдет то, что было в той жизни. И алкоголь, и наркотики, и очень много таблеток. Это длилось больше десяти лет», — призналась телеведущая.

Психолог Михаил Лабковский тут же поставил ей «диагноз». Он сказал, что у Борисовой сформировалась «психология жертвы», и решить эту проблему она может только с помощью психолога.

Как рассказывал 5-tv.ru, на днях Дана Борисова похвасталась пластикой: 45-летней знаменитости изменили ягодицы и бедра, подкорректировали талию и спину.