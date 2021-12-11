Анастасия Макеева объяснила, почему ей вызвали скорую помощь

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист Инстаграм Вконтакте Твиттер 2 990

Чтобы привести актрису в чувства, медикам пришлось ехать прямо в театр.

Анастасия Макеева объяснила, почему ей вызвали скорую помощь

Фото: Instagram @makeevan

Известная российская актриса Анастасия Макеева объяснила, почему ей накануне вызвали скорую помощь. Звезде стало резко плохо, и медикам пришлось приехать прямо в театр. Как рассказала знаменитость в интервью 5-tv.ru — виной всему переутомление от чрезмерных нагрузок.

Instagram @makeevan

«С жестким режимом работы, отсутствием сна и большими нагрузками в театре», — отметила Макеева.

Звезда добавила, что несмотря на проблемы со здоровьем, выступление она отменять не собирается. Артистка не будет расстраивать зрителей и выйдет на сцену, собравшись с силами.

«Вечером на сцене посмотрим. Замены у меня нет, поэтому все равно выйду на сцену», — поделилась Макеева.

По словам звезды мюзиклов, связывать ее стресс с проблемами с бывшей женой супруга — Светланой Мальковой — не стоит. Анастасия может лишь пожалеть несчастную женщину, но допускать влияния ее обидных высказываний на свое психологическое состояние не намерена.

«Мне жалко женщину, что у нее в жизни ничего нет, кроме бесед о немощности. Ка мне это может мешать? Только пожалеть могу», — заключила Макеева.

К слову, Макеева уже давно жалуетя на здоровье. В сентябре селебрити уже переживала госпитализацию и сложную операцию. Актриса находилась в крайне тяжелом состоянии. Она попала в больницу с приступом панкреатита, нервным срывом и потерей голоса. Сорвались десятки спектаклей. Свое дурное самочувствие она объяснила конфликтом с бывшей супругой Романа — Светланой Мальковой.

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