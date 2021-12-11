Астромагия Венеры и Плутона: как привлечь в жизнь любовь 11 декабря 2021

Астрономические события способны кардинально перевернуть жизнь человека как в лучшую, так и худшую сторону. Поэтому важно следить за перемещением небесных тел и направлять их энергию в нужное русло.

По словам астрологов, соединение Венеры и Плутона 11 декабря 2021 года — наилучший день для привлечения в свою жизнь любви при помощи ритуала. Для этого понадобится всего лишь свеча, фломастер и лист бумаги.

Чтобы добиться желаемого, для начала необходимо на листе нарисовать сердце, а внутри него написать десять качеств, которые вы хотели бы видеть в будущей второй половинке. После следует положить бумагу на подоконник так, чтобы лунный свет попадал на нарисованное сердце. Сверху нужно поставить зажженную свечу и оставить гореть до тех пор, пока она сама не потухнет. Утром лист бумаги необходимо спрятать до исполнения ритуала. Если вы будете приглядываться и обращать внимание на людей, кто-то непременно вас заметит.

А тем, кто уже встретил свою вторую половинку и в любовных ритуалах не нуждается, астрологи рекомендуют проникнуться этим днем и провести его вместе с любимыми: провести ужин при свечах, устроить свидание или совместный просмотр фильмов., Так в день соединения Венеры и Плутона вы почувствуете еще больше любовь к родному человеку.

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