«Вишенка и персик»: Слава пофлиртовала с разводящимся Лепсом за кулисами «Золотого граммофона»

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» появился на мероприятии один и без обручального кольца.

Певица Слава не смогла обойти вниманием своего коллегу Григория Лепса, развод которого сейчас бурно обсуждается в звездной тусовке.

На церемонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце исполнитель пришел один и без обручального кольца. За кулисами мероприятия Слава решила поддержать коллегу по сцене и наговорила ему комплиментов.

«Красивый, молодой! А мы подходим друг другу. Вишенка и персик», - заметила знаменитость, имея в виду рубашку Лепса в персиковом оттенке и свое темно-красное платье.

Новость о разводе Григория Лепса с супругой Анной Шаплыковой стала большой неожиданностью для поклонников исполнителя. Как стало известно, жена певца подала заявление о расторжении брака еще 16 ноября, первое заседание по делу состоится 20 декабря.

Что именно подтолкнуло одну из самых крепких пар российской эстрады к расставанию доподлинно не известно. Они были вместе более 20 лет и со стороны казались счастливой семьей.

Однако, как ранее рассказала адвокат жены певца, решение о разводе было принято парой по взаимному согласию. По словам Оксаны Якимовой, муж и жена переживают кризис в отношениях и намерены достойно пройти через это испытание. При этом, она не исключает, что когда-нибудь они могут снова быть вместе.

Адвокат подчеркнула, что Лепс и его супруга хотят сохранить добрые отношения ради троих общих детей, ведь им необходимо участие как отца, так и матери.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как живут и чем занимаются дети Григория Лепса.