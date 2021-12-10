Три дочки и сыночек: как живут и чем занимаются дети Лепса?

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 4 592

В мае звездный отец отпраздновал дни рождения двух своих наследников. Каждый из них пробует себя в творчестве.

Три дочки и сыночек: как живут и чем занимаются дети Лепса?

Фото: Instagram @gvleps

Младшей дочери Григория Лепса Николь в 2021 году исполнилось 14 лет. Известно, что девочка появилась на свет во втором браке Лепса — с Анной Шаплыковой. Чертами лица она больше напоминает маму. Николь занимается гимнастикой и в своих соцсетях нередко демонстрирует спортивные успехи. Но она не единственный ребенок певца.

 
 
 
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Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

Средней дочери Григория Лепса Еве сейчас 19 лет. Девушка, как и папа, любит музыку — она дебютировала в 2018 году с группой Cosmo girls. О карьере певицы Ева сначала не задумывалась, и лишь в 15 лет осознала, что ей нравится заниматься
вокалом.

Instagram @eva_leps

Старшая дочь Григория Лепса, родившаяся в предыдущем браке, уже взрослая. Долгое время она жила в Англии и США, где получила актерское образование. В 15 лет девушка снялась в документальной драме «Побег» и в нескольких короткометражках, а известность ей принесла роль в клипе музыканта Diplо и съемки в фильме француза Антуана Комбелле «Zf461».

Инга пыталась стать участницей шоу «Голоса», но отец, сидевший в жюри, не пропустил ее дальше слепых прослушиваний. Сейчас девушка занимается организаторской деятельностью. Прошлой осенью она готовилась к открытию школы актерского мастерства Acting Method, а также выступила куратором при подготовке документального спектакля. Полтора года она встречается
с начинающим режиссером Михаилом Плутахиным.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Есть у Григория Лепса и сын — Иван. Он также в мае отметил день рождения — мальчику исполнилось 11 лет. Поклонники певца отмечают, что наследник очень похож на отца. Известно, что Ваня учится игре на фортепиано. Вероятно, и он в будущем начнет строить музыкальную карьеру.

Instagram @gvleps

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Лепс отказывается от музыкальных премий.

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