Вышедший в свет без кольца Лепс рассказал о чувствах после развода с женой

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 034

Григорий Лепс без обручального кольца прокомментировал развод с женой

Вышедший в свет без кольца Лепс рассказал о чувствах после развода с женой

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

О начале бракоразводного процесса между знаменитостями стало известно 10 декабря. Инициатором выступила супруга артиста.

Певец Григорий Лепс впервые прокомментировал новость о разводе с женой Анной Шаплыковой, с которой прожил в браке 20 лет. Весть о разрыве шокировала поклонников и коллег артиста, заговорили о том, что паника ложная и скоро все вернется на круги своя. Но затем последовало неутешительное подтверждение от адвоката жены Лепса: бракоразводный процесс действительно начат.

Сам артист упорно сохранял молчание. Накануне он появился на премии «Золотой Граммофон». Внимательные светские обозреватели сразу заметили: на его безымянном пальце нет обручального кольца.

«Я прекрасно себя чувствую!» — цитирует селебрити Teleprogramma.pro.

Брак знаменитостей казался счастливым: звезд ни разу не уличили в публичном выяснении отношений. Что стало причиной развода — загадка. Представитель супруги отмечала, что в отношениях пары назрел нешуточный кризис. Но делать из развода скандал пара не намерена: это обоюдное решение, супруги расстаются без громких заявлений и взаимных обвинений.

Лепс познакомился с будущей женой в 2000 году в ночном клубе. Шаплыкова работала танцовщицей в балете у Лаймы Вайкуле. Через два года Лепс женился на девушке, которая младше его на десять лет. Они воспитали троих замечательных детей: дочерей Еву и Николь и сына Ивана, которого в семье называют Вано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живут и чем занимаются дети Лепса.

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