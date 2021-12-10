Адвокат раскрыла детали развода Григория Лепса с женой: «Кризис в отношениях»

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 026

Адвокат жены Григория Лепса рассказала о причине развода звездных супругов

Адвокат раскрыла детали развода Григория Лепса с женой: «Кризис в отношениях»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Представитель жены певца назвала решение о начале бракоразводного процесса обоюдным и окончательным.

Новость о предстоящем разводе певца Григория Лепса с женой Анной Шаплыковой шокировала не только поклонников, но и коллег звездной пары по шоу-бизнесу. Многие предположили, что это временный кризис и вскоре супруги смогут восстановить отношения.

Однако, по словам адвоката жены артиста, принятое решение было совместным и окончательным. Как отметила Оксана Якимова, прожившие вместе 20 лет муж и жена расстаются без громких скандалов и взаимных обвинений. У супругов есть трое детей и ради них они сохранят добрые и дружеские отношения.

«Что касается причин развода, то, наверно, это определенный кризис в отношениях. Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются», — рассказала адвокат в интервью изданию StarHit.ru.

Также представитель супруги певца предположила, что непростой период может пойти на пользу их отношениям.

«Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе. Но на данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо», — подчеркнула адвокат.

Ранее стало известно, что жена Григория Лепса 16 ноября подала заявление о разводе. Соответствующая информация появилась на судебном портале. Первое заседание состоится уже через десять дней — 20 декабря.

При этом ни сам Лепс, ни его супруга информацию о начале бракоразводного процесса никак не комментируют. Анна Шаплыкова отдыхает на Мальдивах, а Лепс занят концертами и предновогодними корпоративами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как живут и чем занимаются дети Григория Лепса.

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