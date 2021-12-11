«Я не делала ЭКО»: Тотьмянина рассказала, почему оказалась на больничной койке

Фигуристка поспешила остановить лавину домыслов и назвала истинную причину госпитализации.

Фигуристка Татьяна Тотьмянина недавно встревожила поклонников, показав фото из больницы. В сети сразу же начали распространяться слухи о страшном недуге чемпионки, однако, по словам знаменитости, они не соответствуют действительности.

На своей странице в Instagram фигуристка поспешила остановить лавину домыслов и назвала истинную причину госпитализации.

«Хочется остановить поток сознания некоторых людей. Я не делала эко, аборт, у меня не ковид. Госпиталь Фролова-многопрофильный центр. И у меня есть многолетняя проблема с почками. Так вот, это были они, почки!» — сообщила Тотьмянина.

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По ее словам, несмотря на проблемы со здоровьем, она все равно снова и снова возвращается на лед, потому что там отступает боль, и она чувствует себя счастливой.

«Пока у меня есть возможность очнуться от наркоза и вернуться на работу, я буду это делать раз за разом», — призналась фигуристка.

Также звезда поблагодарила всех, кто переживал за нее и пытался поддержать в трудную минуту.

«Татьяна, будьте здоровы! Это самое главное! И спасибо за прекрасные номера!»;

«Самое главное — будьте здоровы и радуйте поклонников вашими прекрасными номерами. А на всякие домыслы не обращайте внимания», — написали в ответ поклонники.

К слову, на снимке из больничной палаты, опубликованном на странице фигуристки в соцсети, она действительно выглядела изможденной, а на ее руке был закреплен катетер, к которому прикрепляют капельницу и вводят препараты.

Знаменитость поддержали не только фанаты, но и коллеги. Фигуристке пожелали скорейшего выздоровления Евгения Медведева и Дмитрий Соловьев. Сильно переживал за супругу и ее муж Алексей Ягудин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ягудин прокомментировал поцелуй Тотьмяниной и Колесникова на «Ледниковом периоде».