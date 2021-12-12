Никаких отношений: 75-летняя Клара Новикова отказала Корчевникову в свадьбе

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 117

Юмористка Новикова отказалась выдавать свою внучку замуж за Корчевникова

Никаких отношений: 75-летняя Клара Новикова отказала Корчевникову в свадьбе

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Звезду эстрады расстроили откровения телеведущего. Чем же он ей не угодил?

Вокруг телеведущего Бориса Корчевникова и пожилой юмористки Клары Новиковой разгорелись нешуточные страсти. Все началось с предложения пожениться, а закончилось сватовством внучки. Правда, в итоге шоумену дали «от ворот поворот». Неужели опять упустил возможность создать крепкую семью?

Свадьбы не будет!

На днях 75-летняя Клара Борисовна стала героиней шоу Корчевникова. Она предстала в столь ослепительном образе, что телеведущий постоянно говорил о свадьбе и акцентировал внимание на деталях. Например, ему очень понравилась шляпка звезды, которую он счел идеальным аксессуаром для свадебного торжества. Новикова тоже не меняла тему: прямо в эфире передачи сделала интервьюеру предложение руки и сердца, но потом все же высмеяла его согласие.

Забавный инцидент породил немало слухов. Тогда к Кларе Борисовне стали приставать с расспросами: у нее же есть молодая внучка, не хочет ли помочь ей обрести семейный покой и заодно осчастливить неженатого Бориса? Ответ юмористки был довольно хлестким.

«Он не в ее вкусе! Он милый парень, но у моей Анечки есть молодой человек. Я не могу ей предложить Корчевникова. Это не мое правило. Они сами находят свои вторые половинки, у них свои интересы!» — цитирует Клару Новикову Teleprogramma.pro.

Instagram @b.korchevnikov

Обидело ли это заявление Бориса Корчевникова или нет — остается только догадываться. Впрочем, такая вероятность не исключена, ведь он так мечтал познакомиться с родственницей звезды эстрады.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем покорила Бориса Корчевникова внучка Светланы Немоляевой и может ли он с ней обрести личное счастье.

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