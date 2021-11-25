Внучка Светланы Немоляевой покорила сердце Бориса Корчевникова

|
Артем Решетов
1 030

Телеведущий пришел в восторг от красоты родственницы знаменитости и даже намекнул, что будет искать встречи с ней.

Внучка Светланы Немоляевой покорила сердце Бориса Корчевникова

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Борис Корчевников — один из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса, актер, телеведущий и продюсер — сам хотел бы завести семью — но, по его собственному признанию, что-то не складывается. Однако личная жизнь мужчины, по мнению dni.ru, скоро может заиграть новыми красками — Корчевникову понравилась одна девушка.

Гостьей его шоу стала актриса Светлана Немоляева — она показала ему фотографии своей внучки Полины. Телеведущий не смог сдержать эмоций.

«Она такая красавица! Так на папу похожа и на дедушку. Господи, боже мой. Она с женихом вас познакомила?» — стал допытываться восхищенный Корчевников.

РИА Новости / Владимир Федоренко

Немоляева не была готова к такому напору со стороны Корчевникова, и от вопроса уклонилась, объяснив, что не хочет распространяться о личной жизни внучки.

Но ведущего было не остановить — узнав, что они с Полиной почти соседи, он даже собрался ее караулить.

«А когда Полина выходит из дома? Я там, может, прогуливаться буду. В магазин пойду», — намекнул Корчевников.

Такой пыл телеведущего понятен — в своем шоу он часто обсуждает с гостями их личную жизнь, тогда как своя собственная переведена в «спящий режим». Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как он обсуждал с Наталией Аринбасаровой, ее отношения с режиссером Андреем Кончаловским.

+3° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.60
0.23 83.68
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:46
В надежде на чудо: родственники пропавших день и ночь дежурят на шахте в Кузбассе
6:40
Какие знаки зодиака неожиданно разбогатеют в декабре 2021 года
6:34
Лера Кудрявцева устроила скандал на почте из-за нежелания надевать маску
6:21
ВОЗ созвала экстренное совещание из-за нового штамма COVID-19
6:15
Какие анализы помогут распознать рак на ранней стадии
6:13
Такая взрослая! Как выглядит и живет внучка Веры Глаголевой

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака
Какие знаки зодиака притягивают деньги
Метастазы повсюду: врач об опасности предполагаемого диагноза Елизаветы II
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа