В Госдуме назвали главные изменения в жизни россиян с 2022 года

В 2022 году планируется уделить особое внимание системе налогообложения в России, вопросам экологии и цифровизации процессов. Об этом и других нововведениях рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, изменения коснутся налоговой системы. Главная цель всех преобразований — упрощение выплат. Для самозанятых граждан и предприятий, вероятно, введут единый налог. Такую возможность сейчас изучают эксперты. Также планируется разработка целого ряда законов, которые должны поспособствовать улучшению экологической обстановки.

Что касается выплат семьям с детьми и пенсионерам, законодатели намерены увеличивать суммы, ориентируясь на реальную, а не прогнозируемую инфляцию. Это позволит увеличить размер материнского капитала и других социальных пособий.

«В 2022 году МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6%, опережая инфляцию. В результате поднимутся пособия по нетрудоспособности, пособия семьям с детьми», — цитирует Бессараб URA.RU.

Власти стремятся в новом году максимально перейти на беззаявительный порядок получения государственных услуг. Без очередей и столпотворений в ведомствах. Как отметила депутат, получить соцвыплаты, пенсии, маткапитал и другие пособия можно будет без предварительных визитов в МФЦ, составив лишь электронное заявление.

Страна стремится достичь абсолютного цифрового равенства к 2030 году — вовлечения всех категорий граждан в систему, возможности получать образование дистанционно и так далее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об изменениях на рынке труда в 2022 году.