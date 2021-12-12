Сын Зайцева раскрыл баснословную сумму долгов кутюрье: «Папа — человек, к сожалению, алчный»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 2 029

Сын Вячеслава Зайцева назвал многомилионную сумму долгов кутюрье

Сын Зайцева раскрыл баснословную сумму долгов кутюрье: «Папа — человек, к сожалению, алчный»

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

По словам сына, Вячеслав Зайцев был втянут в криминальные дела бывшим директором своего Дома моды.

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор раскрыл баснословную сумму долгов отца. По словам наследника, к таким растратам кутюрье привела его же алчность. Зайцеву-младшему, по собственному признанию, пришлось закладывать квартиру, чтобы рассчитаться с кредиторами.

Скандал вокруг Дома моды не утихает. Жарко обсуждается то финансовое состояние прославленного художника и его бизнеса, то семейные дрязги, то здоровье и попытки прихлебателей нажиться на немощном пожилом мастере. Периодически веские вбросы в дискуссию делает и сын Зайцева, отношения с которым у него явно непростые.

В эфире НТВ Егор Зайцев сделал очередное громкое заявление о неприглядных поступках отца. Он также заметил, что в образ жизни вечного должника маэстро втянул бывший директор его Дома моды Николай Головин.

«Дом моды весь разваливался. Дошло до того, что я свою квартиру закладывал. Общий долг был не 18 миллионов, как говорили, а 110. Это все у папы накопилось. Папа — человек, к сожалению, алчный», — цитирует Зайцева-младшего Teleprogramma.pro.

Из-за Головина, продолжил он, дизайнер не получал ни копейки с якобы имевшихся у него 50% акций модного дома. Вместо этого ему начислялась «доплата к зарплате» — по 500 тысяч рублей в месяц.

Экс-директор организации своими махинациями шел к тому, чтобы отнять половину предприятия у пожилого Вячеслава Зайцева, страдающего болезнью Паркинсона. И вообще Головин, по словам Егора, «торгует девочками». Стоит отметить, доказательств заявитель не предъявил, объяснив это нежеланием «лезть в криминал».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый за долгое время показ Вячеслава Зайцева, как он чувствует себя после восстановительного лечения и кому все-таки достанется его Дом моды.

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