Проклова ответила на слова Рудинштейна о бурной интимной жизни

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 050

При жизни Марк Рудинштейн в подробностях рассказал о развратности в молодости актрисы Елены Прокловой.

Проклова ответила на слова Рудинштейна о бурной интимной жизни

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова после смерти кинопродюсера Марка Рудинштейна в интервью StarHit.ru прокомментировала его слова о своей якобы бурной интимной жизни. Кинодеятель подозревал знаменитость в ветренности. В ответ на это высказывание спустя много лет последовала реакция Прокловой: она заявила ей все равно, что говорил ныне покойный Рудинштейн, Бог его обязательно простит.

«О, Господи, да простит его Бог. Честно говоря, мне уже все равно. За свою жизнь столько всего выслушала, что ничего нового уже не могу сказать», — ответила Проклова.

ТАСС / Саверкин Александр

Несмотря на то, что Проклова часто становится экспертом в различных телепередачах, звезда отметила: она не следит, кто и что рассказывает о ней и как эту информацию доносят до общественности.

Марк Рудинштейн не стеснялся рассказывать общественности различные подробности личной жизни звезд. Потому, когда услышал признание Елены Прокловой о том, что к ней домогался Олег Табаков, не смог отмолчаться. Он заявил, что актриса в молодости окружала себя огромным количеством мужчин, и ей было все равно, с кем вступать в  контакт. Но привыкшая к критике Проклова решила сохранить лицо и не вступать в конфликт с кинопродюсером до самой его смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Ольга Спиркина думает о романе Прокловой и Табакова.

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