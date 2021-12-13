Долина осадила Соседова во время шоу: «Может не надо петь?»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 250

Лариса Долина попросила критика Сергея Соседова не учить артистов петь

Долина осадила Соседова во время шоу: «Может не надо петь?»

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Певица оказалась не в восторге от вокальных данных критика.

Певица Лариса Долина, которая стала членом жюри телепроекта «Суперстар. Возвращение» попыталась поставить на место в новом выпуске шоу критика Сергея Соседова. После выступления Виктора Салтыкова с хитом Филиппа Киркорова «Просто подари мне один только взгляд» судьи пришли в восторг от исполнения, но не Соседов.

«Голос звучит чисто, подвижно. Но для этой песни голос Виктора не подходит! Мне показалось, что это был голос механической куклы», — высказался он.

После этого критик начал напевать, изображая, как якобы пел Салтыков. Его манера задела Долину.

«Сереж, может не надо вам петь?» — осадила она коллегу.

Ее поддержали аплодисментами Стас Пьеха и Лера Кудрявцева. Однако Соседов не остановился.

«Это песня опытного мужчины, а не юноши. А Витя все хочет юношей быть, но в этой песне надо показать возраст», — высказался он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Лариса Долина оскорбила подписчицу за критику ее вида в мини-платье.

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