Долина осадила Соседова во время шоу: «Может не надо петь?»

Певица оказалась не в восторге от вокальных данных критика.

Певица Лариса Долина, которая стала членом жюри телепроекта «Суперстар. Возвращение» попыталась поставить на место в новом выпуске шоу критика Сергея Соседова. После выступления Виктора Салтыкова с хитом Филиппа Киркорова «Просто подари мне один только взгляд» судьи пришли в восторг от исполнения, но не Соседов.

«Голос звучит чисто, подвижно. Но для этой песни голос Виктора не подходит! Мне показалось, что это был голос механической куклы», — высказался он.

После этого критик начал напевать, изображая, как якобы пел Салтыков. Его манера задела Долину.

«Сереж, может не надо вам петь?» — осадила она коллегу.

Ее поддержали аплодисментами Стас Пьеха и Лера Кудрявцева. Однако Соседов не остановился.

«Это песня опытного мужчины, а не юноши. А Витя все хочет юношей быть, но в этой песне надо показать возраст», — высказался он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Лариса Долина оскорбила подписчицу за критику ее вида в мини-платье.