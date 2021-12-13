«Денежки нужны мамуле?» — мать Наташи Королевой начала необычный бизнес

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 052

Людмила Порывай предложила своим подписчикам в Intsgaram заказывать у нее видеопоздравления

«Денежки нужны мамуле?» — мать Наташи Королевой начала необычный бизнес

Фото: globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

«Мама Люда», как ее называет певица, решила попробовать себя в новом начинании в Instagram.

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай удивила своей неожиданной бизнес-идеей. На своей странице в Instagram женщина решила оказывать поклонникам услугу: запись фееричных видеопоздравлений. За деньги звездная мама готова поздравить своих поклонников и их родных с абсолютно любым праздником.

«Я с изюминкой, со стихами, с песнями это сделаю, учту ваши пожелания», — написала Порывай в своей социальной сети.

Знаменитая мама далеко не первый год живет в США. Она замужем за успешным бизнесменом и получает американскую пенсию, рассказал KP.RU. Однако даже при таком достатке она не собирается сидеть без дела. Очевидно, что «стартап» звездной мамы — это всего лишь хобби, однако недоброжелательные подписчики не смогли сдержать своих эмоций.

Instagram @mama_luda_star

«Денежки нужны мамуле?»,

«Неужели кто-то будет заказывать?»,

«Тот, кто ей это предложил, явно, хотел подшутить на ней»,

«Самые искренние поздравления от родных и близких! А за деньги это уже не поздравление, а заработок. Никогда и ни за какие коврижки», — прокомментировали подписчики.

Разумеется, многие поддержали Людмилу Порывай и пожелали удачи в новом начинании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева рассказала о том, что чуть не задушила сына на шоу «Две звезды».

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