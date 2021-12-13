Наташа Королева заявила, что чуть не задушила сына на шоу «Две звезды»

Певица Наташа Королева вместе с сыном Архипом получила не самые высокие оценки в новом выпуске телешоу «Две звезды. Отцы и дети». Молодой человек признался, что на сцене сложно совладать с эмоциями, поэтому допускал ошибки на сцене. Это стало поводом для того, чтобы подвергнуться критике со стороны матери.

«Тебе нужно градус держать гораздо выше, чем он есть, потому что у тебя мама заводная. Я себя сдерживаю, чтобы тебя не задушить волной», — сказала Королева сыну.

Дуэт исполнил хит Макса Барских «Туманы», но номер не впечатлил жюри. По мнению певицы, сын слишком зажат на сцене, и ему необходимо больше работать над своей эмоциональностью. Однако актер Леонид Ярмольник, который в прошлый раз снизил звездной паре балл, в этот раз все же похвалил мать и сына.

«Когда я поставил Архипу четверку, я заснуть не мог, переживал. Сегодня совершенно другое дело, это наслаждение! Архип, я так много лет твою маму люблю, такая она у тебя красавица и энерджайзер!» — восхитился он.

Как писал 5-tv.ru ранее, Наташа Королева решила познакомить сына со своей внебрачной дочерью из США.