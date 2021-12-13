Наташа Королева заявила, что чуть не задушила сына на шоу «Две звезды»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 107

Звездный дуэт исполнил на телешоу хит Макса Барских «Туманы», но номер не впечатлил жюри. Они решили, что наследник Тарзана допустил много ошибок.

Наташа Королева заявила, что чуть не задушила сына на шоу «Две звезды»

Фото: Instagram @koroleva__star

Певица Наташа Королева вместе с сыном Архипом получила не самые высокие оценки в новом выпуске телешоу «Две звезды. Отцы и дети». Молодой человек признался, что на сцене сложно совладать с эмоциями, поэтому допускал ошибки на сцене. Это стало поводом для того, чтобы подвергнуться критике со стороны матери.

«Тебе нужно градус держать гораздо выше, чем он есть, потому что у тебя мама заводная. Я себя сдерживаю, чтобы тебя не задушить волной», — сказала Королева сыну.

Дуэт исполнил хит Макса Барских «Туманы», но номер не впечатлил жюри. По мнению певицы, сын слишком зажат на сцене, и ему необходимо больше работать над своей эмоциональностью. Однако актер Леонид Ярмольник, который в прошлый раз снизил звездной паре балл, в этот раз все же похвалил мать и сына.

«Когда я поставил Архипу четверку, я заснуть не мог, переживал. Сегодня совершенно другое дело, это наслаждение! Архип, я так много лет твою маму люблю, такая она у тебя красавица и энерджайзер!» — восхитился он.

Как писал 5-tv.ru ранее, Наташа Королева решила познакомить сына со своей внебрачной дочерью из США.

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