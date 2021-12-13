«Богатые тоже плачут»: Гузеева назвала имя новой звездной «невесты»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 2 589

В первый выпуск своей передачи «Давай поженимся» телеведущая решила раскрыть интригу.

Фото, видео: ТАСС / Шамуков Руслан; Instagram @_larisa_guzeeva_

Телеведущая Лариса Гузеева раскрыла личность новой звездной «невесты» в предстоящем выпуске передачи «Давай поженимся». Ей оказалась певица Анна Семенович. Этой новостью знаменитость поделилась во время подготовки к съемкам нового выпуска телевизионного шоу. Неожиданный анонс состоялся на странице Ларисы Гузеевой в Instagram.

«Сейчас придет Анечка Семенович — будет невестой. Все, наверно, подумали, что у них «уши лопнули». «Анечка Семенович. В общем, богатые тоже плачут и у красавиц проблемы с женихами», — сообщила ведущая.

Несмотря на свою красоту и обаяние, 41-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович не состоит ни с кем в отношениях, никогда не была замужем и не имеет детей. Однако она признавалась, что не против познать радость материнства. Певица даже решила заморозить свою яйцеклетку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Гузеева до сих пор не может вернуть обоняние после перенесенного COVID-19.

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