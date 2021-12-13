Опубликован список пострадавших во время взрыва в подмосковном монастыре

Во время взрыва в Серпуховском женском монастыре в Подмосковье пострадали только дети. В распоряжении 5-tv.ru оказался список получивших ранение и госпитализированных в местные больницы.

Иван, 15 лет Анна, 12 лет Иван, 16 лет Даниил, 14 лет Максим, 17 лет Святослав, 13 лет Таисия, 11 лет Кирилл, 17 лет Виктор, 14 лет Ксения, 14 лет

По последним данным, врачам удалось реанимировать подорвавшего религиозное учреждение 18-летнего юношу. В тяжелом состоянии его доставили в областную больницу. Известно, что у Владислава взрывом оторвало обе ноги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют причины этого поступка. Известно, что некоторое время назад у Владислава был диагностирован рак щитовидки. Ремиссии удалось добиться, но ему требовалась серьезная реабилитация.