Опубликован список пострадавших во время взрыва в подмосковном монастыре

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Инстаграм Эксклюзив 1 063

По последним данным, врачам удалось реанимировать подорвавшего религиозное учреждение 18-летнего юношу.

Опубликован список пострадавших во время взрыва в подмосковном монастыре

Фото: ТАСС / Администрация Серпухова

Во время взрыва в Серпуховском женском монастыре в Подмосковье пострадали только дети. В распоряжении 5-tv.ru оказался список получивших ранение и госпитализированных в местные больницы.

  1. Иван, 15 лет
  2. Анна, 12 лет
  3. Иван, 16 лет
  4. Даниил, 14 лет
  5. Максим, 17 лет
  6. Святослав, 13 лет
  7. Таисия, 11 лет
  8. Кирилл, 17 лет
  9. Виктор, 14 лет
  10. Ксения, 14 лет

По последним данным, врачам удалось реанимировать подорвавшего религиозное учреждение 18-летнего юношу. В тяжелом состоянии его доставили в областную больницу. Известно, что у Владислава взрывом оторвало обе ноги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют причины этого поступка. Известно, что некоторое время назад у Владислава был диагностирован рак щитовидки. Ремиссии удалось добиться, но ему требовалась серьезная реабилитация.

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.41
-0.20 82.87
-0.25
С кем поведешься: с кем встретить 2022 год знакам зодиака, чтобы притянут...

Последние новости

19:24
Фильмы «Дюна» и «Вестсайдская история» номинированы на «Золотой глобус»
19:09
XO Team стали самым популярным объединением блогеров в TikTok в мире
19:06
Тест: Помните ли вы фильм «Джентльмены удачи»?
18:44
Умер режиссер «Ассы» и «Анны Карениной» Сергей Соловьев
18:40
Пластика, годы без секса и доля свахи: жизнь Борисовой до и после операции
18:25
Политолог объяснил, почему партия Петра Порошенко выбилась в лидеры на Украине

Сейчас читают

Беременная Нюша разочаровалась в принцах ХХI века: «Все в трусах»
С кем поведешься: с кем встретить 2022 год знакам зодиака, чтобы притянуть успех
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа