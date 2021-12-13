Я подарю тебе звезду: как загадать желание и найти любовь в звездопад Геминиды

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 2 311

Астролог Тиана Атлас рассказала, что лучший момент космического явления придется в ночь с 13 на 14 декабря и продлится до 19 декабря.

Фото, видео: ТАСС / CHRISTIAN BRUNA; 5-tv.ru

Настоящий звездный дождь прольется в ближайшее время на Землю. Звездопад Геминиды — один из самых сильных метеорных потоков, это завораживающее явление традиционно наблюдается в середине декабря. Астропсихолог Тиана Атлас в интервью 5-tv.ru рассказала, что лучший момент космического явления придется в ночь с 13 на 14 декабря, и это магическое время для загадывания самых заветных желаний.

«Наименование „звездопад Геминиды“ происходит от латинского слова Gemini, что переводится как близнецы, и именно в созвездии Близнецов находится область образования потока, так называемый радиант при астероиде Фаэтон», — раскрыла астролог происхождение небесного явления.

В пик активности стабильно наблюдается более 100 метеоров в час, и звездопад Геминиды, по заверению эксперта, будет хорошо видно жителям северных широт.

«Начало этого явления происходит 4–5 декабря, в новолуние, и заканчивается к полнолунию 19 декабря. Пик же происходит в ночь с 13 на 14 число», — уточнила Тиана Атлас.

Специалист по звездам уверена, что можно не только наблюдать волшебное зрелище на небе, но и загадать самое заветное желание, которое обязательно сбудется в новом 2022 году — году Голубого Водяного Тигра!

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«Символ Близнецов — пара, поэтому это чудесное время для тех, кто мечтает найти свою вторую половинку. Загадывайте желания!» — призвала астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменит судьбы людей летящая к земле комета Леонарда с 12 декабря, насладиться зрелищем которой можно будет до 3 января 2022 года.

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Я подарю тебе звезду: как загадать желание и найти любовь в звездопад Гем...

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