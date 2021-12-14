Екатерина Андреева блеснула томным взглядом и грудью в мокром купальнике

Поклонники телеведущей оценили не только спортивную фигуру знаменитости, но и ее мудрый совет.

Телеведущая Екатерина Андреева, невероятной способностью которой выглядеть намного моложе своих лет восхищаются миллионы поклонников, поделилась мнением о таком понятии как возраст. Рассуждения она сопроводила фотографией в купальнике.

На своей странице в Instagram 60-летняя знаменитость опубликовала снимок из бассейна, сделанный после тренировок. Телеведущая позирует в коротком черном топе и неоново-желтых шортах.

По словам Андреевой, она предпочитает вовсе не думать о цифрах в паспорте, ведь время — понятие относительное.

«Мой лайфхак — забудьте это слово. Вообще. Перестаньте подсчитывать и спрашивать: „А сколько кому-то там лет?“ Да нисколько!» — порекомендовала ведущая.

Instagram @ekaterinaandreeva_official

По мнению Андреевой, не стоит зацикливаться на мыслях о старении, ежедневно выискивая в зеркале новые морщинки. Среди пользователей и сам снимок, и жизнеутверждающий пост произвели настоящий фурор.

«Фантастическая»;

«Супер. И фото, и пост»;

«Как же правильно и мудро написано! Я именно так и делаю»;

«Умница! Вы выглядите настолько прекрасно, что это даже не поддается описанию! Восхищаюсь и присоединяюсь!» — признались поклонники.

Про телеведущую часто говорят, что она обрела эликсир вечной молодости. Иначе как ей удается выглядеть такой же стройной и свежей, как 30 лет назад? Но если внимательно присмотреться к снимкам знаменитости в соцсети, многое становится понятно.

Почти на всех фото Андреева запечатлена буквально «на бегу» и даже в «подвешенном» состоянии — телеведущая регулярно занимается спортом, причем дает телу самые разнообразные нагрузки: плавание, пилатес и модная сегодня йога в гамаках.

Также знаменитость немало времени уделяет уходу за собой. Оставаться цветущей и бодрой ей помогает посещение спа, бани и купание в целебных источниках.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что телеведущий Дмитрий Борисов оголился на Камчатке и впечатлил Екатерину Андрееву.