Что несет кризис среднего возраста людям с 30 до 50 лет и какие внезапные желания возникают, в интервью 5-tv.ru рассказал психолог Владислав Чубаров.

Седина в голову, бес в ребро — так говорят о тех, кто, на фоне достаточно устоявшегося положения в семье и обществе, внезапно меняет свою жизнь. Чаще всего такие перетурбации возникают у людей от 30 до 50 лет и объединяют всех под одной крышей под названием «кризис среднего возраста». Миф или реальность — такой переломный период, что он несет людям и какие внезапные желания у них возникают, в интервью 5-tv.ru рассказал психолог Владислав Чубаров.

«Это не миф, а реальность. Как правило, кризис среднего возраста сопряжен с желанием все бросить и изменить, начать жизнь с чистого листа», — заявил эксперт.

При этом многие действительно принимают радикальные, практически революционные решения относительно места проживания или спутника жизни: наибольшее количество переезжает в другую страну или разводится, обзаводясь новой парой, именно в эти годы.

Почему, казалось бы, на ровном месте, возникают такие крайности и можно ли этого избежать, а если нет, то как пережить этот период максимально без потерь?

«Суть кризиса среднего возраста заключается в том, что человек начинает осознавать страх смерти и наступления старости, он начинает понимать, что он не вечен, и состояние кризиса — это попытка зацепиться за возможность прожить новую жизнь», — раскрыл психолог причины возникновения возрастной депрессии.

Жизнь делится на «до и после», и в погоне обрести вторую молодость в середине жизненного пути люди и совершают безумные поступки, совершая радикально новое, чтобы снова пройти сквозь чувства, испытанные в юности, ощутить, что все возможно и что все еще впереди.

Кризис существования и поиска смысла жизни может протекать по-разному, главная рекомендация, которую дает психолог Чубаров — в момент кризиса среднего возраста не принимать каких-либо радикальных решений. Эксперт не раз сталкивался в своей практике со случаями, когда человек бросал семью или менял страну, а впоследствии сильно жалел об опрометчивом шаге. Убережет от необдуманных решений адекватное оценивание происходящего и его принятие.

«От себя мы не убежим: все мы стареем и умираем. И чем раньше мы научимся проживать эту данность, тем лучше. Не стоит ни застревать в ней, ни обманывать себя, что нам ничего не грозит», — пояснил специалист.

Кризис среднего возраста, с одной стороны, — депрессия, когда человек был полон надежд, а потом на него обрушиваются разочарования. Его начинают обуревать сомнения, что жизнь пройдена, а впереди ничего не «светит». Человек задается вопросом, а чего я стою, чего в итоге достиг. Такое разногласие между реальным и желаемым и приводит, по мнению психоаналитиков, к нарциссическому краху, разрушению ощущения своей уникальности.

«Позаботьтесь о своей психике: нужно уметь проживать свое состояние, понимать, что смерть неизбежна, но в то же время в каждом возрасте есть свои плюсы. Нужно ценить жизнь, любить ее и не пытаться повернуть время вспять, а жить настоящим, в заботе о себе и ближнем», — главную рекомендацию в заключение привел психолог Владислав Чубаров.

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