Директор Лепса о состоянии певца: «Всю жизнь таблетки пьет»

Ходят слухи, что певец сейчас переживает сильный стресс из-за предстоящего развода.

Директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин в беседе с 5-tv.ru рассказал о состоянии здоровья своего музыканта. По его словам, заслуженный артист России пережил гипертонический криз.

«Все в порядке. Гипертонический криз. Он же всю жизнь таблетки пьет. Всю жизнь мается с давлением», — сообщил директор

Директор отметил, что за последние полтора года Лепс уже второй раз сталкивается с проблемами артериального давления, но, как и в прошлый раз, этот случай никак не повлияет на концертную деятельность певца.

«За последние полтора года второй раз уже такое случилось бывает. Ну подскочило давление. На всякий случай поехали в больницу <…> «Он дома — все в порядке, все концерты состоятся», — добавил Урюпин.

13 декабря на концерте в «Крокус сити холле» Григорий Лепс не смог выступить вместе со своей коллегой и давней знакомой Ларисой Долиной. В этот день должно было состояться первое совместное выступление артистов, однако певице пришлось искать нового исполнителя для дуэта. Ей оказалась экс-лидер группы ВИА Сливки Карина Кокс.

Долина выразила свое беспокойство состоянием здоровья артиста и пожелала ему скорейшего выздоровления. Однако также предполагается, что Лепс начал употреблять большое количество алкоголя, чтобы преодолеть стресс из-за предстоящего развода с Анной Шаплыковой. С ней исполнитель хита «Рюмка водки на столе» прожил почти 20 лет. В браке у них появилось трое детей, пишет StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена Григория Лепса переживает развод с певцом.