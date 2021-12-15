Елена Жукова пожаловалась на бывшего мужа, который перестал оплачивать ипотечный кредит. Его предложение продать две другие квартиры и рассчитаться с банком многодетная мать яростно отвергла.

Наличие у бывшей супруги певца Ромы Жукова шестерых детей, к сожалению, не убережет ее от потери квартиры, если долг по ипотеке так и не будет погашен. Елена Жукова, скорее всего, окажется без любимого жилья, если не найдет способ расплатиться с банком, заявил в интервью 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин. Более того, отметил юрист, у многодетной матери, судя по публикациям в СМИ, есть ресурсы для выплаты задолженности, просто она, вероятно, ищет другие способы решения вопроса.

Конфликт Ромы и Елены Жуковых из-за квартиры

Елена Жукова, отчаявшись получить с мужа хоть какие-то средства на оплату долга, обратилась к журналистам. Она рассказала, что банк уже грозится отнять дом ее детей. С известным мужем женщина рассталась в 2017 году, осталась в квартире, которую они еще вместе покупали в кредит. Около трех лет певец исправно платил по ипотеке, но когда пандемия резко сократила количество концертов, а следом и доходы артиста, перестал. Певец предложил экс-жене выход — продать две другие жилплощади, которыми они с Еленой вместе владеют, и рассчитаться с банком.

На это Жуков получил категорический отказ. Бывшая жена заявила, что квартиры дороги ей как память продать, ведь в них появлялись на свет их дети! К тому же приобретение одного из объектов недвижимости совпало с гибелью дочери Лизы (В 2012 году пятилетняя Елизавета-Виктория получила удар качелей по голове и скоропостижно скончалась. — Прим. ред.), а чтобы сделать ремонт, Елена заложила свои драгоценности. В ипотечную квартиру был вложен и маткапитал самой младшей дочери.

«Мужчина должен деньги в дом приносить, а женщина — воспитывать детей. А нам как будто говорят: „Давай, иди сама работай и плати за все!“ Из нас делают танки! Не удивительно, почему в нашей стране женщины боятся выходить замуж и рожать детей!» — говорила она в интервью Sobesednik.ru.

Жорин: из-за неоплаты ипотеки даже многодетные матери рискуют оказаться на улице

Позицию Жуковой понять можно, но с точки зрения банка ее правда весьма субъективна, считает Сергей Жорин. Принципиальная позиция женщины больше говорит о ее отношениях с мужем, чем о проблемах с банком. Она должна понимать, что наличие детей не избавляет от необходимости платить по кредитам. Однако, к сожалению, с точки зрения закона наличие детей не избавляет от необходимости платить по кредитам. Также наследники, увы, не спасут от выселения в случае неуплаты долга.

«Наличие у заемщика несовершеннолетних детей не является препятствием для реализации квартиры по инициативе банка при наличии просрочки по кредиту. Такое возможно даже и в том случае, если ипотечная квартира вовсе является единственным местом, пригодным для проживания семьи должника. При таких обстоятельствах люди рискуют вовсе остаться на улице», — отмечает юрист.

Тот факт, что в ипотеку был вложен материнский капитал, также не принципиален для банка. Если квартира в залоге, а кредит перестал выплачиваться, то ее продажа с молотка — всего лишь вопрос времени. Жилье будет реализовано банком на публичных торгах, а вырученные деньги погасят долг.

Сохранить ипотечную квартиру поможет только своевременная оплата кредита в соответствии с предусмотренным договором графиком платежей. Можно, впрочем, попытаться договориться с банком о предоставлении «кредитных каникул» на какое-то время или провести реструктуризацию задолженности. Суть в том, что банк вернет свои деньги, даже если потребуется отнять у заемщика последнее. Но квартира Елены Жуковой — не единственная ее недвижимость.

«В данном случае можно предположить, что имея возможность погасить кредит, бывшая супруга Ромы Жукова всячески пытается этого избежать. В некоторой степени ее можно понять — зачем платить, когда можно не платить? Но не платить в данном случае нельзя, потому что правовых оснований нет. И здесь любой юрист даст единственный совет - изыскивать средства для погашения кредита. У нее есть сейчас возможность продать другое жилье и погасить, и это будет наиболее благоприятный вариант», — заключил Жорин.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, экс-супруга Ромы Жукова обвинила именно его в смерти дочери Елизаветы-Виктории. Когда случилась трагедия, Елена вместе с мужем была за границей, к тому же носила под сердцем еще одного малыша. О несчастье узнала незадолго до родов. Погибшая малышка, уверена горюющая мать, расплатилась за грехи отца.