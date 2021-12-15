🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 декабря, растущая Луна в знаке Телец обещает многим знакам зодиака настоящий день побед. Воздух будет искриться мощной энергетикой, что придаст людям сил, но при этом может привести к ошибкам и конфликтам. Воспользуйтесь моментом с умом — не полагайтесь на удачу, действуйте, исходя из строгого расчета. Приступайте к задаче только в случае предсказуемого результата, авантюры ни к чему хорошему не приведут.

♈ Овен

Сегодня звезды просят вас вспомнить старую поговорку: «И это тоже пройдет». Вас порой по-настоящему угнетают размышления о непостоянной природе вещей. Но лучшее всегда впереди, и это не пустые слова. Поверьте в свет в конце туннеля, только позитивный настрой поможет вам пройти через все перипетии судьбы. Не каждый человек из вашего окружения всегда будет рядом. Кто-то уже уходил, и кто-то непременно уйдет еще. Помните, только самое нужное и ценное останется рядом навсегда. Об остальном не жалейте.

Космический совет: проявите терпение и смиритесь с уходом некоторых людей из вашей жизни.

♉ Телец

Многие представители этого знака под конец года чувствуют себя опустошенными. Это ощущение объяснимо, у каждого — свои испытания, трудности, драмы. Но растить в сердце боль, постоянно возвращаться к тяжелым ситуациям и ссорам с людьми не стоит. Это губительно, и это загоняет в угол. Смените фокус и загляните в собственную душу. Побудьте в одиночестве, найдите приятное занятие или просто отдохните. Если найдете способ не скучать наедине с собой, соблюдать личные границы, беречь себя, сразу заметите изменения в отношении окружающих к вам.

Космический совет: концентрируйтесь на собственных чувствах, стремитесь к гармонии в душе.

♊ Близнецы

Если вы уже не понимаете, кто из окружающих вас людей друг, а кто враг, пора что-то делать. Иначе без конца будете обжигаться, совершать одни и те же ошибки. Кто бы что ни говорил о цельности личности, если вокруг нее не хоровод друзей, а стая коршунов, хорошего не жди. Посвятите время размышлениям об этом, подумайте о своих поступках, о действиях близких и тех, кто кажется близким. Почувствуйте разницу и ограничьте доступ в свои дела недоброжелателям.

Космический совет: проанализируйте отношения с людьми, пора «почистить» круг общения!

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♋ Рак

Некоторые романтические отношения обречены на провал, другие же складываются идеально с первой встречи. Но вы никогда не узнаете, что могло бы получиться дальше, если при первых трудностях продолжите убегать. Ошибка человека — не всегда повод бросить его. Все ошибаются. Наберитесь смелости, боритесь за свою любовь, потом не будете сомневаться, что сделали все возможное. Иначе рискуете упустить по-настоящему большое и крепкое чувство. Все, что вам нужно — быть честным и открытым к откровенному диалогу. Слушайте, говорите, обсуждайте, следуйте пути созидания.

Космический совет: дорога любви полна терний, научитесь решать проблемы, а не сбегать от них.

♌ Лев

У каждой большой победы за плечами невероятная работа. Успех не падает с неба и не ласкает бесконечно своих избранников, пока те расслабляются на диване. Чтобы чего-то добиться, придется приложить усилия. Вспомните, какие цели ставили себе в начале года. К каким из них вы приблизились, какие позабыли? Пора вернуться к планам и приложить максимум усилий для их реализации. Вы из тех, кто хочет постоянно расти и развиваться. Преодолейте желание сдаться и действуйте, воплощайте мечту!

Космический совет: тяжелый труд приносит богатый урожай, не ленитесь.

♍ Дева

Иногда жаркий спор переходит в настоящий бой. Но вы же знаете, чем плоха любая драка — всем ее участникам будет больно. Зачастую нужно отойти в сторону, уступить, а не сражаться. Порой важно избежать конфликта, а не развить его. Трудно понять, что делать, в момент, когда переполняют эмоции. Если чувствуете это, берите паузу и анализируйте происходящее. Не принимайте скоропалительных решений, не спорьте ради спора. Сохранив мир, получите намного больше.

Космический совет: иногда позволить кому-то победить — значит, победить самому.

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♎ Весы

Для представителей этого знака пришло время жесткой любви. Пора взять на себя ответственность за свои цели, довольно жалеть себя и сетовать на внешние обстоятельства при неудачах. Вам не обязательно делать все сразу. Маленькие, уверенные шаги, предпринятые в правильном направлении, в конечном итоге принесут пользу. Главное — не отказывайтесь от целей и сверхзадач, следуйте своему плану.

Космический совет: не отказывайтесь от мечты, пусть маленькими шагами, но идите к ней непременно.

♏ Скорпион

Заключительные этапы проекта часто кажутся самыми сложными. Чувство усталости становится перманентным. Не говоря уже об ощущении, будто пункт назначения становится все дальше и дальше от вас. Но это далеко от истины, Скорпионы. Вы там, где должны быть, на верном пути. Так что продолжайте работать, даже когда это дается с большим трудом. Что-то подсказывает, скоро вы насладитесь долгожданным успехом и признанием.

Космический совет: сейчас трудно, но Вселенная наградит вас за пройденные испытания.

♐ Стрелец

Многие из вас вконец запутались. Это ощущение ни с чем не перепутаешь: забываешь, какой сегодня день, боишься сделать первый шаг, не знаешь, с чего начинать и за что браться. Полная рассеянность и растерянность. Это не может не сказываться на делах и отношениях с людьми. Но никто не поможет вас исправить ситуацию кроме вас самих. Подружитесь со своим характером, примите внешность, объективно оцените навыки, преимущества, слабости. Обретя мир в душе, вы сможете легче переносить жизненные неурядицы, почувствовав уверенность в себе, сможете горы свернуть ради поставленной цели.

Космический совет: пришло время заняться самоанализом и поиском своего предназначения.

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♑ Козерог

Что вы близки с кем-то, не обязывает вас соглашаться с их делами и словами. И также не означает, что нужно беречь их от горькой правды, приукрашивая действительность. Нет, так сделаете лишь хуже. Ложь бывает во спасение, возможно, но вам она противопоказана. Найдите в себе силы действовать и говорить открыто о том, что на самом деле видите и знаете. Не бойтесь огорчить близких, в конечном итоге они будут благодарить вас за искренность и открытость.

Космический совет: любая, даже самая невинная ложь может обернуться для вас катастрофой.

♒ Водолей

Вокруг вас много разных людей. Широкий круг общения — это очень интересно, познавательно, это придает свежести каждому событию. Но порой необходимо чувствовать себя членом семьи, которому не нужно никем притворяться. Не забывайте в бурном потоке жизни о самых первых и самых верных друзьях, о своем племени единомышленников. Обмениваясь энергией с ними, обретете почву под ногами и подарите то же чувство в ответ.

Космический совет: восстановите отношения со своими старыми друзьями.

♊ Рыбы

Всякий гнев перестает существовать, когда вы признаете его бессмысленность. Обида, которую поощряют, хранят в памяти, переживают вновь и вновь, может вырасти в черную дыру. Бойтесь старых обид, гоните их прочь, живите дальше — настоящим и будущим, а не прошлым. Пока не справитесь с камнем на сердце, никакое счастье не придет и не заполнит его. Говорите о своих переживаниях, делитесь, ищите пути преодоления. Как только начнете, запустите новый сценарий и напишете светлую главу.

Космический совет: отпустите обиду и освободите в сердце место для радости.

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