День светских раутов и важных встреч: китайский совет дня на среду, 15 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 1 828

Сегодня можно добиться успеха в переговорах с вышестоящими и влиятельными людьми. Но одной вещи лучше не делать.

День светских раутов и важных встреч: китайский совет дня на среду, 15 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 8 декабря?

В среду будет хотеться светской жизни, наград и признания. Стоит благодарить за такое настроение иньского Петуха — знак дня.

Можно смело планировать на среду покупку драгоценностей (Новый год впереди!), поход на вечеринку, переговоры с инвесторами или открытие бизнеса.

Неплохо пойдут также благотворительные сборы и обращения к вышестоящим за помощью. Не очень благоприятно начинать ремонт и переезжать — можете увязнуть в этом надолго.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.47
0.06 82.83
-0.04
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