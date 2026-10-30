«Возьмет трубку»: Путин готов к телефонному разговору и с Макроном и Мерцем

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал возможность контакта российского лидера с Владимиром Зеленским.
Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool
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Песков: Путин готов к телефонному разговору и с Макроном и Мерцем
Президент России Владимир Путин готов к диалогу со всеми, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил Telegram-каналу «Юнашев LIVE».
Представитель Кремля ответил на вопрос о том, как Путин отреагирует, если Макрон или Мерц позвонят в Кремль.
«Тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми», — сказал Песков.
Отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре Путина с Владимиром Зеленским в случае соответствующей инициативы с украинской стороны, пресс-секретарь президента отметил: «Никто пока не звонил».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин допустил возможность визита Владимира Зеленского в Москву. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, эту тему Путин обсуждал с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Российский лидер заявил, что в случае приезда Зеленского ему обеспечат необходимые условия, включая безопасность.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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