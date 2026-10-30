Что скрывала Долли Партон? Тайные мемуары певицы продали за рекордную сумму

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 18 0

Даже после смерти легенды борьба за ее наследие не утихает.

Тайные мемуары Долли Партон купили издатели — подробности

Фото: www.globallookpress.com/COURTESY OF NETFLIX via www.imag

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Тема:
Книги

Daily Mail: тайные мемуары Долли Партон выкупили за 13 миллионов долларов

Посмертная книга воспоминаний кантри-певицы Долли Партон ушла с молотка издательству Grand Central Publishing за рекордные 13 миллионов долларов спустя два месяца после кончины артистки. Об этом сообщило Daily Mail.

Права на тайную рукопись продало литературное агентство Folio Literary Management, которое ранее выпустило ее мемуары Songteller: My Life in Lyrics в 2020 году.

Торги сопровождались ожесточенным противостоянием. Аукцион едва не сорвался, когда агенты назвали ставку в 12 миллионов долларов. Однако другие издатели не поверили в правдивость названной суммы и временно вышли из борьбы.

«Никто им не поверил, поэтому все перестали делать ставки, и Folio вернулось к редакторам», — рассказали источники.

В итоге Grand Central Publishing подняло сумму и выиграло права.

Для сравнения, аванс певицы Бритни Спирс за автобиографию «Женщина во мне» составил 15 миллионов долларов, музыкант Брюс Спрингстин за книгу «Рожденный бежать» получил десять миллионов. Актрисе Эми Шумер за мемуары «Девушка с тату пониже спины» заплатили восемь миллионов. Один из основателей Rolling Stones Кит Ричардс за работу «Жизнь» выручил семь миллионов.

Время создания рукописи точно не установлено. Бывший менеджер певицы подчеркнул, что автор и исполнительница хита Jolene не прекращала трудиться вплоть до своей кончины. По его словам, на протяжении нескольких лет звезда лично готовила дорожную карту будущих релизов на десятилетия вперед. Все запланированные книги, неизданная музыка и коммерческие проекты получили ее прямое одобрение.

Партон скончалась от онкологического заболевания 28 августа в возрасте 80 лет. О ее смерти сообщил племянник Брайан Сивер. Он подчеркнул, что певица теперь находится в окружении своего мужа Карла Дина и родителей.

Позднее 50-летняя племянница артистки Даниэль стала официальным представителем наследия певицы, а на прошлой неделе памяти Долли Партон посвятили трибьют-концерт CMA Presents I Will Always Love You с участием Кэрри Андервуд, Кэти Перри и Рибы Макинтайр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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