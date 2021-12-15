Шестеро взрослых и ребенок разбились в массовом ДТП в Калмыкии

Смертельная авария произошла на 272-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь.

Семь человек погибли в результате аварии в Яшкульском районе Калмыкии. Как стало известно 5-tv.ru, среди них шестеро взрослых и один ребенок. В распоряжение редакции также попали фото с места дорожной трагедии.

5-tv.ru

Инцидент произошел на 272-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь. Там столкнулись лоб в лоб Hyundai Solaris и Toyota Vitz. Вероятно, в аварии также пострадала еще одна машина. Судя по кадрам, попавшие в ДТП авто двигались на большой скорости — обе машины остались без стекол и капотов. Одну из них вынесло с дороги в кювет.

В итоге семь человек погибли, один из них ребенок. Еще трое доставлены в больницу с различными травмами. На данный момент выясняются подробности ДТП.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Кисловодске три человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей.