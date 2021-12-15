Кабы я была царица: каким королевством правят знаки зодиака

Астрологи уверены, что если бы каждому представителю зодиакального круга, кроме присущих только ему черт характера, выделили бы по еще и по царству в придачу, то и владения, естественно, выглядели бы в соответствии с их особенностями личности.

Овен — Военная империя

Овен не собирается нападать, однако ему жизненно необходимо, чтобы все трепетали от страха, лишь завидев его. Подчиненные должны вкалывать на работе, не жалуясь на свою судьбу. Причем особо выбирать не придется, на бирже труда укажут только одну дорогу — на оружейный завод. А то, что в составе империи множество королевств — на все один ответ: колхоз, вернее империя — дело добровольное, они сами пришли.

Телец — Королевство-усадьба

Размеренное королевство-усадьба, с бескрайними цветущими лугами и пашнями, садами с наливными яблочками. Розы редчайших сортов в саду под окнами замка, карета с кучером и непременно крепостные, иначе на ком еще оттачивать свою власть?

Близнецы — Палата № 6

Своеобразный рай в дурдоме. Королевство изгнанных из других владений: непризнанных поэтов и художников, философов и музыкантов, экстравагантных девиц с расстроенной психикой. Сложно представить, но в итоге сложилось удивительно комфортное для жизни и процветающее государство, с королевой, кредо которой — справедливость во имя мира.

Рак — Царство справедливости и добра

Долго и счастливо — это для каждого, по крайней мере, такой жизни для своих подданных добивается Рак. Если они сыты и довольны, то и восстания против не поднимут. Поэтому — всем всего и побольше, даже если ну…не очень надо. Зимой — шапку на голову каждому, благотворительность на каждом шагу, а в качестве бонуса еще и котеночка получишь на воспитание.

Лев — Царство роскоши и наслаждений

Корона правящей особы настолько тяжела и сверкает больно, что Львица ее просто отложила на черный день. Шикарный дворец, роскошный интерьер, предметы люксы и дизайнерские вещи — все, что царственной душе угодно. Откуда деньги, спросите? Места надо знать, с нефтью и газом, алмазами и золотой рудой. Тогда и нищие в царстве, прося милостыню, будут руку протягивать в «Ролексе».

Дева — Королевство анархии

Мама — анархия, папа… Невероятно, но факт: Девы не приемлют мысль подчиняться кому бы то ни было, и уж тем более государству, ненавидя законную власть всеми фибрами души. Поэтому с виду мирные Девы вводят свои анархические беспорядки, провозглашая единственное правило: свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Самоуправление — идеальный вариант, пусть все живут по своему уму и разуму, а несогласным остается принимать слишком свободные нравы или, как всем, запасаться оружием — оно тут у каждого под подушкой. На всякий случай.

Весы — Сказочная страна

Красота и мудрость правят всем, а чудеса здесь совершаются благодаря фантастическим существам. Драконы, единороги, эльфы, феи — королевство открыто только для них. Хотя и из правил бывают исключения в виде простых смертных — ну надо же кому-то кормить королей и производить вино для частого застолья.

Скорпион — Королевство тирании

Сила равно власть! А еще унижение и доминирование. Скорпион — типичный тиран-повелитель, в его королевстве установился настоящий культ личности: на каждом углу установлены масштабные памятники, в дети с малых лет постигают азы учения Скорпиона Мудрого. Веровать в кого-то другого, кроме венценосного с клешнями, строго воспрещается! Однако население этой страны не спешит покидать его границы, которые всегда открыты.

Стрелец — Королевство матриархата

Честность и справедливость очень ценит Стрелец, но вот беда: воплощать эти принципы ему не только лениво, но и просто неинтересно. Лучший выход — собрать вокруг себя команду компетентных специалистов, которым можно без труда доверить управление королевством. Пока другие работают, Стрелец путешествует по разным королевствам, сравнивая их в свою пользу.

Козерог — Царство диктатуры

Это нетипичный диктатор, в отличие от Скорпиона, хотя требования здесь тоже свои имеются. От каждого по способностям, каждому по потребностям — этот постулат дедушки Маркса в особом почете. Впрочем, вольности допустимы: спиртное и сладкое не запрещены, даже киносеансы жители царства стараются не пропускать, впрочем, посещая культурные заведения в униформе: ну так же лучше!

Водолей — Фестивальное королевство

Королевство праздников и фестивалей, с танцами, бубнами, угощениями и выпивкой, которая льется рекой. Желательно, чтобы географически это были тропики с круглогодичным летом и веселыми событиями. Остров удовольствий открыт для всех, однако придется полюбить котиков — здесь они в особом почете — и запастись запасной печенью: коктейлей — по числу дней в году, пробовать — не перепробовать.

Рыбы — Царство Хаоса

Населяют царство в основном Рыбы, остальным нормальным людям там просто нечего делать, кроме как жить на границе государства и платить налоги. Больше ничего и не требуется. Революционные настроения напрочь отсутствуют: жители царства опасаются, что воцарится какой-нибудь Козерог, да еще и работать заставит.

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