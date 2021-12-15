«Я сегодня помолодел!»: актеру из фильма «Вечный зов» Николаю Лебедеву 100 лет

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 163

Народному артисту России Николаю Лебедеву исполняется 100 лет

«Я сегодня помолодел!»: актеру из фильма «Вечный зов» Николаю Лебедеву 100 лет

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Судьба народного артиста России неразрывно связана с историей нашей страны.

Советский и российский актер Николай Лебедев отмечает сегодня, 15 декабря, свой 100-летний юбилей. Телезрителю он известен по ролям в таких всенародно любимых фильмах, как «Вечный зов», «Экипаж» и «Отпуск за свой счет».

Юбиляра поздравляли в театре имени Моссовета, которому народный артист России отдал более 70 лет своей жизни.

Актера-фронтовика поздравили руководство театра и коллеги по сцене — народные артисты РФ Валентина Талызина, Евгений Стеблов, заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева. По случаю празднования дня рождения Лебедева приедет в театр Моссовета и Александр Домогаров. В честь юбиляра прозвучали также добрые пожелания от мэра Москвы Сергея Собянина.

В этот праздничный день Николая Сергеевича наградили также знаком отличия «За заслуги перед Москвой». Получая памятный знак из рук руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, Лебедев признался, что в этот праздничный день благодаря теплым словам и вниманию коллег буквально помолодел.

«Вы даже себе представить не можете, что сегодня для меня сделали. Дай Бог вам всем здоровья! <…> Вы сохранили мою жизнь, не знаю, на сколько. Не знаю, на сколько, но я помолодел», — приводит слова юбиляра ТАСС.

Актер Николай Лебедев — человек непростой судьбы с богатой творческой биографией. 20-летним юношей он был призван на фронт, воевал пулеметчиком в стрелковом полку. Пережил контузию, плен, суровую «проверку» своих, чтобы вернутся на родину из фашистских застенок.

кадр из к/a "Ровесник века" (Мосфильм, 1960 г.)кадр из к/ф "Ровесник века" (Мосфильм, 1960 г.). РИА / А. Аракелян

После войны Лебедев нашел свое призвание на сцене. Играл в Театре юного зрителя, потом окончил школу-студию МХАТ.

Пик его кинокарьеры пришелся на советские годы — на его счету более 40 ролей. Он снимался вместе с Василием Ливановым, Юрием Соломиным, Алексем Баталовым, Ириной Купченко, Олегом Янковским и многими другими замечательными отечественными артистами.

На сцене театра имени Моссовета актер играет с 1950 года. Ценители театрального искусства знают его яркие и неповторимые образы в спектаклях «Ревизор», «Король Лир», «Калигула», «Венецианский купец» и многих других.

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