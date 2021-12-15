Красавица в алом и кавалер: Гусева показала актера Лебедева в день его 100-летия

Поклонники заметили, что юбиляр был очарован своей коллегой по театру в бесподобном ярком платье.

Народный артист России Николай Лебедев, известный по фильмам «Вечный зов» и «Экипаж», отмечает свой 100-летний юбилей. Поздравляли именинника с этой прекрасной датой в стенах его родного Театра имени Моссовета. В числе гостей были народная артистка РСФСР Валентина Талызина, народные артисты России Евгений Стеблов и Александр Домогаров и заслуженная артистка РФ Ольга Кабо.

Не могла не прийти на праздник и актриса Екатерина Гусева. Она тепло поздравила юбиляра и опубликовала их совместные фото на своей странице в Instagram. Звезда отечественного кино назвала Лебедева человеком с непростой судьбой и рассказала, что он отдал служению в театре больше 70 лет своей жизни.

«Сто лет сегодня исполнилось нашему Николаю Сергеевичу Лебедеву! Народному артисту России, актеру театра имени Моссовета. Человек яркой и сложной судьбы, прошедший фронт и фашистские концентрационные лагеря, служит в театре имени Моссовета 71 год, на нашей сцене сыграл более 70 ролей! Гуляем по полной! Чествуем нашего героя!» — написала Гусева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Гусева | Актриса. (@_ekaterinaguseva_)

Подписчики звезды были сражены наповал снимками этой эффектной пары и восхитились бодрости легендарного артиста. Все решили, что он попал под чары своей очаровательной золотоволосой коллеги в бесподобном алом платье.

«Еще, кажется, и кокетничает с Катей!»

«С такой красоткой любой наполнится жизнью»;

«100 лет, а любовь к жизни и реакция на красивых женщин есть, лучшее поколение», — отметили в комментариях.

Поклонники пожелали артисту крепкого здоровья, жизненных сил и побольше радостных моментов.

Сам Николай Сергеевич на торжестве в свою честь признался, что добрые слова и приятные эмоции в этот день буквально продлили ему жизнь, он даже почувствовал себя помолодевшим. Актер от всего сердца поблагодарил собравшихся за поздравления и в ответ пожелал всем здоровья.

Николай Лебедев родился 15 декабря 1921 года в Москве. Война застала его 20-летним юношей. Он воевал пулеметчиком в стрелковом полку. Попал в плен, испытал все ужасы немецкого концлагеря, но выстоял. По возвращении на родину работал в Московском театре юного зрителя. Потом окончил школу-студию МХАТ.

В его фильмографии более 40 киноработ. Николай Лебедев много снимался в советское время. Среди фильмов с его участием картины «Звезда пленительного счастья», «Инспектор уголовного розыска», «Синяя тетрадь», «Отпуск за свой счет» и другие.

Более 70 ярких и неповторимых образов актер создал на сцене Театра имени Моссовета, куда пришел в далеком 1950-м году. Ценители театрального искусства знают его яркие и неповторимые образы в спектаклях «Ревизор», «Король Лир», «Калигула», «Венецианский купец» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пожелала себе в свой день рождения еще одна звезда фильма «Вечный зов», знаменитая актриса Тамара Семина.