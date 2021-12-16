Без денег, зато с новыми проектами: китайский совет дня на четверг, 16 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 1 235

Сегодня все силы нужно направить на давно откладываемые дела — они будут спориться.

Без денег, зато с новыми проектами: китайский совет дня на четверг, 16 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 9 декабря?

Очень серьезный и трудолюбивый день. По количеству энергии равен трем предыдущим. Максимально полезен для завершения всех давно откладываемых дел.

При этом четверг — снова день «без богатства». Это значит, что любые денежные дела сегодня могут потерпеть фиаско. Если вам не все равно — не планируйте коммерческих сделок на 16 декабря.

Однако можно смело планировать и открывать что-то новое — проект, работу, обучение, ремонт.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Относительная влажность 87%
73.85
0.38 83.24
0.41
Без денег, зато с новыми проектами: китайский совет дня на четверг, 16 де...

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