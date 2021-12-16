🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 декабря, растущая Луна в знаке Тельца обещает успех для карьеристов. На деловом поприще все пойдет как по маслу: сложные задачи будут решаться практически в одно касание, застарелые проблемы наконец найдут решения. Главное — ни перед чем не останавливаться. Только и стоит запастись терпением.

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♈ Овен

В последнее время вы чувствуете, что, делая один шаг вперед, вас отбрасывает на два назад. Вы, Овны, как будто застряли в бесконечной петле, из которой нет выхода. Пора принимать решительные меры. Поберегите себя. Еще немного — и ваши силы исчерпаются. Заботясь о себе и своих потребностях, вы дадите вашему сознанию время на обдумывание важных решений.

Космический совет: начните день с заботы о себе.

♉ Телец

Каждый находит, чему вас поучить, Тельцы. Здесь что-то не так. Почему бы не прислушаться к себе, не копнуть глубже и не узнать, что на самом деле происходит у вас в душе? Чего вы хотите сами от этой жизни? Пора избавиться от отвлекающих факторов и пустых советов окружения. Ваша судьба — в ваших руках.

Космический совет: прислушайтесь к инстинктам — и вы найдете ответы на волнующие вопросы.

♊ Близнецы

Душевные потрясения не дают покоя вам, Близнецы. Вокруг словно сгустились черные тучи и все идет наперекосяк, хочется укрыться в самом темном углу. Помните, что даже после ливня на небе появляется радуга, а после черной полосы обязательно проступит белая. Пожалейте свои нервы и поищите счастья в мелочах. Так вы почувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее.

Космический совет: любите и цените себя.

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♋ Рак

Вы, Раки, полны идей и готовы воплощать их сиюминутно. Будьте осторожны, обсуждая эти идеи с другими. Окружающие не всегда готовы вас понять — порой, ваш полет мысли может пугать и вызывать противоречия. Не идите на поводу у отстающих. Вы — личность, и сами знаете, как поступить в рабочей ситуации.

Космический совет: не держите гнев в себе — выпустите пар.

♌ Лев

Ошибки на любовном фронте бывают у всех. Бояться их не стоит, Львы. Растущая Луна заставляет вас чувствовать себя неуютно. Придется очень усердно поработать над собой в этот период. Вселенная предостерегает вас от поспешных решений в царстве любви: присмотритесь ко второй половине, и вы поймете — тот ли это человек, с которым вы мечтали связать судьбу.

Космический совет: проявите осторожность в амурных делах — ваш возлюбленный может быть не тем, за кого себя выдает.

♍ Дева

Последний год преподал вам много уроков, Девы. Хотя и были разочарования, учитесь быть благодарными судьбе за них. Чем лучше и больше вы учитесь, тем дальше вы продвинетесь на пути к достижению мечты. В новый день подумайте о жизни, которую вы хотите создать для себя в ближайшие годы, и о том, как вы планируете заложить прочный фундамент для будущего.

Космический совет: немного усилий — и мечты станут явью.

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♎ Весы

У жизни в одиночестве есть свои преимущества. Но как долго вы собираетесь танцевать один в темноте и при этом не заскучать? Звезды предрекают, Весы, что вскоре вы встретите человека, рядом с которым поймете все плюсы совместной жизни. Не исключено, что вы задумаетесь о переезде к возлюбленному. Знайте, что на этом этапе вашей жизни будет немало проблем. Однако счастье, что вы получите, намного важнее того, что вы потенциально можете потерять.

Космический совет: ваше одиночество не вечно, сделайте шаг навстречу второй половине.

♏ Скорпион

Вы, Скорпионы, уж точно не сорвиголовы. Продумать каждую мелочь, наметить план, подготовиться к дню завтрашнему — а лучше на неделю, а то и месяц вперед — вот ваш подход к жизни. Не поддавайтесь на авантюры — они точно не раскроют вас с лучшей стороны.

Космический совет: намеченный план — лучший из возможных; следуйте ему.

♐ Стрелец

Заигрывания с судьбой до добра не доведут, Стрельцы. Чем больше вы противитесь предначертанному, тем дальше от вас желаемое. Порой, стоит только протянуть руку — и вот оно счастье. Но вы вновь и вновь уходите от ответа, словно боясь ответственности. Вселенная предупреждает: грядут большие перемены. Космос точно даст вам знак — не упустите его.

Космический совет: судьба у вас на пороге.

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♑ Козерог

Кажется, у вас проблемы с обязательствами, Козероги. Вы мечтали добиться успеха, но не всегда выполняете работу, необходимую для реализации своей мечты. Хватит сидеть и ждать! Прекратите откладывать дела на потом. Разбейте большие цели на более мелкие, достижимые и поставьте себе реалистичный крайний срок для каждой из них.

Космический совет: не откладывайте на завтра то, что можно завершить сейчас.

♒ Водолей

Мир вокруг меняется, и вас это вдохновляет на новые подвиги и свершения, Водолеи. Новый день не станет исключением. Растущая Луна обещает что-то новенькое: переезд, приятное знакомство, которое может перерасти в большую и светлую любовь, продвижение по карьерной лестнице. Фортуна 16 декабря будет на вашей стороне. Не упустите шанс, ловите удачу за хвост.

Космический совет: не ждите глобальных перемен от Вселенной, действуйте сами.

♊ Рыбы

Рыбы, вам так хочется насладиться еще пятью минутами сна, выпить еще одну чашечку кофе, просто посидеть после обеда и посмотреть, как медленно падают снежинки. Казалось бы, к чему торопиться? Оправдания бесконечны, и эти отговорки только будут держать вас как будто прикованными. Пора вернуться к своим целям и показать то, на что вы способны. Сосредоточенность и дисциплина — слова силы, которые помогут вам привести в движение колеса судьбы.

Космический совет: не ищите оправданий самому себе.

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