Разбитого горем Садальского не узнали на фото и сравнили с Авериным

Многие заметили, что актер, недавно отметивший свой 70-летний юбилей, сильно похудел и помолодел за последнее время.

Актер Станислав Садальский в августе отметил свой 70-летний юбилей. На своей странице в Instagram он часто рассказывает про своих коллег по шоу-бизнесу и публикует их фото, однако недавно артист поделился своим личным снимком, который сразу привлек внимание поклонников.

Многие сошлись во мнении, что артист очень помолодел и похудел в последнее время. Некоторые подписчики отметили, что он стал похож на актера Максима Аверина.

«На этом фото вы очень красивый. Грусть в глазах»;

«Вы очень красивый на этой фотографии, Стас, такой задумчивый»;

«Да, так наверное, Максим Аверин будет выглядеть в свое время», — отметили поклонники в комментариях.

Instagram @stassadal

В своем микроблоге шоумен опубликовал пост в память о смерти народной артистки России Нины Руслановой, похороны которой состоялись сегодня, 24 ноября на Троекуросвском кладбище.

«В нашей жизни все важно и в том числе смерть. Наверняка не раз каждый задумывался о том, что же будет потом. Кто-то боится наступления этого момента, кто-то с нетерпением его ждет, а некоторые просто живут и не вспоминают о том, что рано или поздно жизнь подойдет к концу», — признался Садальский.

Актер тяжело переживает утрату и проводит время в одиночестве, вспоминая звезду отечественного кинематографа. По его собственному признанию, он не смог прийти на церемонию прощания с коллегой в Центральном доме кинематографистов, так как не хотел публичности.

Он решил проститься со знаменитой артисткой тихо, наедине с собой и без лишних глаз.

Ранее Садальский рассказал о последних днях умершей Руслановой. По словам артиста, его коллега по цеху на закате лет была беспомощной и страдала от этого.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Станислав Садальский остался недоволен артисткой Татьяной Васильевой. По его словам, коллега стала вести себя, как Алексей Панин.