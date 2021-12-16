Беременная жена фигуриста Энберта попала в красную зону реанимации

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 2 728

Супругу звезды «Ледникового периода» госпитализировали с диагностированным коронавирусом. Она призналась, что ей очень тяжело.

Фото, видео: Instagram @alesya.di

Беременная жена фигуриста и звезды «Ледникового периода» Александра Энберта попала в реанимацию. Об этом Алеся Энберт рассказала на своей странице в Instagram.

«Друзья я понимаю, что так надолго пропала. Но я лежу в реанимации ковид-госпиталя для беременных. И пока меня хотя бы не переведут в обычную палату, не могу ничего вам сказать», — написала супруга фигуриста.

Она также выложила видео, снятые в реанимации и рассказала, что «лежать в красной зоне очень тяжело». К счастью, врачи говорят, что кризис уже миновал, и Алеся Энберт идет на поправку.

«С малышкой всех хорошо. Обязательно вам напишу, как только мне станет получше. Всех люблю», — подытожила жена фигуриста.

Instagram @alesya.di

Обычно активная в соцсетях Алеся Энберт перестала в них появляться несколько дней назад. Тогда она рассказывала поклонникам, что вовсю готовится к предстоящим родам: скупала вещи для дочери, занималась подготовкой и обустройством детской комнаты.

Госпитализация возлюбленной Александра Энберта совпала со съемками финала «Ледникового периода». В проекте спортсмен выступает в паре с актрисой Агатой Муцениеце. Несмотря на ухудшение состояния здоровья супруги, Александр вышел на лед и откатал их с Агатой программу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце раскрыла гонорары звезд за участие в «Ледниковом периоде». К слову, ее и Энберта поклонники заподозрили в романе из-за слишком страстных и откровенных номеров. Супруге фигуриста даже пришлось комментировать ситуацию.

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