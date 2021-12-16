Как представительницы разных знаков зодиака решают проблемы

Знак зодиака, под которым вы родились, может определять вашу судьбу — но она складывается из множества, на первый взгляд, мелких деталей, собирающихся в единую картинку. В частности, то, как вы решаете проблемы, определяет в вашей жизни очень многое — а определяется тем, под какими звездами вы родились.

Все девушки решают проблемы по своему — но система, все же, четко прослеживается. Instagram-аккаунт astroprognostic собрал воедино то, как ведут себя разные знаки Зодиака в сложной ситуации.

Овен

Все проблемы Овны держат на расстоянии вытянутой руки, не приплетая собственных переживаний, и никогда не попросят чужой помощи, предпочитая все решать самостоятельно. Наверное, поэтому за ними тянется слава «железных леди» — ведь нет проблемы, с которой девушка-овен при таком подходе не сможет справиться.

Телец

Тут ситуация обратная, любая проблема — повод для паники. Поэтому первым пунктом в их решении всегда стоит поиск человека, на которого потоки этой самой паники можно изливать, игнорируя при этом полезные советы — сама все знает, да получше некоторых. После этого проблема, обычно решается — было бы, из-за чего переживать.

Близнецы

Дамы, принадлежащие к этому знаку зодиака, предпочитают решать проблемы коллективно — собирают всех друзей, и в процессе мозгового штурма находят выход из любой ситуации. Нет друзей? Не беда! Даже оказавшись в одиночестве на плоту посреди океана Близнецы соберут экспертную группу из нескольких внутренних «я» и устроят вдумчивое обсуждение, в результате которого наметит план решения проблемы.

Рак

Эскапизм для девушек-раков — это и хлеб, и масло, и икра с бутерброда. При возникновении сложной ситуации представительницы этого знака зодиака вспоминают, что давно не устраивали ревизию специй в кухонном шкафу, а планы по изучению двадцати восьми методов завязывания морских узлов вдруг станут такими важными! На самом деле, Ракам просто нужно время собраться с духом — ну не нырять же в эти проблемы с головой, в самом деле!

Лев

Главное в решении проблемы для Львиц — это артистичность. Если проблему можно решить так, чтобы восхищенная публика ахала и рукоплескала, да еще и легким движением руки — они так и сделают. Но если нет — то об этой проблеме никто не узнает. Никогда.

Дева

Девы скрупулезны во всем — в том числе, и в решении проблем. Правда, некоторое время они будут пытаться понять, как именно в тщательно выверенные планы вообще попала эта проблема. Но после эта проблема решается быстро и эффективно — да еще и заодно с какой-нибудь другой проблемой, попавшейся под горячую руку. Тратить силы на решение только одной проблемы за раз — жутко нерационально.

Весы

Как и положено по знаку Зодиака, весы тщательно взвешивают, так ли важна эта конкретная проблема — и приходят к выводу, что совершенно не важна. А, значит, можно отложить ее и подождать, пока она рассосется сама. А когда проблема не рассасывается — больше того, обрастает другими, Весы понимают, что уходить и прятаться от них больше нет возможности, и с криками «Лироооой» бегут их решать — а там уж как получится.

Скорпион

Ни один уважающий себя Скорпион не будет решать проблемы самостоятельно — для этого есть армия преданных сподвижников и специально обученных людей. В процессе выхода из сложной ситуации дамы-Скорпионы не стесняются раздавать подзатыльники и ценные указания — да еще и крайний срок выставят. Поэтому что проблемы, на самом деле — никакие не проблемы.

Стрельцы

Для Стрельцов проблемы — тоже не проблемы. Ровно до тех пор, пока они остаются на периферии жизни и не отсвечивают. Как только они начинают досаждать — любая проблема будет решена себе на пользу. Правда, и то, и другое будет сопровождаться локальным апокалипсисом для всех причастных. Но это всего лишь издержки темперамента!

Козерог

У Козерогов проблем тоже нет! По крайней мере, так кажется со стороны. На самом деле, все возникающие ситуации Козероги решают так, чтобы никто даже не догадался, что что-то было не так. Ведь все уже распланировано, все ходы записаны, а партия просчитана! Иногда это выходит боком — попытки скрыть наличие проблемы превращаются в еще большую проблему.

Водолей

Все проблемы Водолея будут встречены с радостью и энтузиазмом. Просто потому, что девушки-Водолеи встречают с энтузиазмом любую жизненную ситуацию и во всем находят положительные стороны. Даже если завтра вдруг рухнет небо и начнется конец света — Водолеи будут радоваться, что не придется идти на работу и чинить подвеску в автомобиле. Точно такой же подход у них и к проблемам — интересно же, что будет дальше!

Рыбы

Для девушек-Рыб любая проблема — повод наслаждаться собственными страданиями, упоенно и самозабвенно. Даже сломанный ноготь — повод завесить окна темными шторами и монотонно бубнить похоронную музыку. Даже решение любой ситуации Рыбы склонны доверить кому-нибудь еще. Но вот доброхоты, которые лезут не вовремя и не дают вдоволь настрадаться, сами найдут немало проблем.

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