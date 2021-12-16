Адвокат озвучил неожиданный сценарий судебного расторжения брака в случае подтверждения слухов о проблемах с психикой у певца.

Григория Лепса могут признать невменяемым, и тогда его имущество полностью перейдет в распоряжение супруги, которая недавно подала на развод, считает звездный адвокат Андрей Алешкин. Такой сценарий возможен в случае подтверждения одной из версий госпитализации артиста — появилось предположение, будто у него проблемы ментального характера.

Григорий Лепс разводится с женой по ее инициативе после 20 лет брака и появления на свет троих общих детей. На днях он оказался в больнице и сорвал премьеру дуэта с Ларисой Долиной. Представители знаменитости уверяют, что у исполнителя подскочило давление, он прошел обследование, получил помощь и огурчиком вернулся домой.

Но в сети распространено мнение, что помощь оказывал не терапевт, а психиатр. Поговаривают, что Лепс сорвался, ушел в запой и сделался буйным, дрался с врачами и наотрез отказался задержаться в клинике.

Алешкин задается вопросом: если исполнитель в больницу не хотел, но его туда пытались упрятать, значит, у некоей персоны есть нехороший интерес.

«Сам факт попадания Лепса в соответствующее учреждение, даже если он ушел оттуда через несколько часов, это повод обратиться в суд, чтобы признать артиста недееспособным и затем назначить опекуна и принудительное лечение», — цитирует адвоката сайт KP.RU.

По данным Алешкина, артисту предстоит делить с супругой имущество на миллиард рублей. И вариант, при котором жена оформит над мужем опеку, получит все состояние в доверительное управление, так как его ограничат в правах, вполне реален. Первое заседание по бракоразводному процессу Лепса назначен на 20 декабря. О причинах расставания знаменитости молчат, но адвокат жены Анны Шаплыковой уверяет: расходятся мирно.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ экс-продюсера Григория Лепса о его выходках во время запоев.