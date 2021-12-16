А дальше что? Как по индивидуальному числу года рождения понять, что принесет 2022-й

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 485

Кому будущий год запомнится на всю жизнь, а для кого он пройдет спокойно?

А дальше что? Как по индивидуальному числу года рождения понять, что принесет 2022-й

Фото: Depositphotos / deagreez1

До наступления 2022 года остаются считанные недели. И многие верят — новый год — это время перемен, новая точка отсчета. Можно начать жить с чистого листа, избавиться от ненужных вещей или прекратить общение с тянущими вниз людьми. Так и есть. Но для некоторых, по словам нумеролога Евгении Кондусовой, 2022 год запомнится на долгие годы. Ведь станет либо началом чего-то глобального, либо то, что длилось многие годы, закончится именно в следующем году. Так как все-таки вычислить индивидуальное число года, которое и определит, что ожидает человека в 2022-м?

Для вычисления индивидуального числа необходимо сложить день, месяц рождения и 2022. К примеру, вы родились 2 января 1978 года. 2+1+2+2+2= 9.

По словам специалиста, самые переломные моменты происходят в жизни тех, у кого выпала единица и девятка.

Если вам выпала девятка, в следующем году завершится определенный этап вашей жизни: уволят с работы или дверь в прошлую жизнь навсегда закроется. Кроме того, будущие изменения вы можете начать чувствовать уже сейчас.

А если выпала единица, в вашей жизни начнется новый этап.

«В год под цифрой 1 люди часто меняют вектор профессии, переезжают, выходят замуж. Словом, открывается новая глава жизни», — объясняет нумеролог.

Однако, если ни единица, ни девятка вам не выпала, следующий год, по словам нумеролога, вряд ли отложится в вашей памяти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что всем знакам зодиака ожидать в августе 2022 года.

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А дальше что? Как по индивидуальному числу года рождения понять, что прин...

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