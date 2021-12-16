Август 2022 года обещает быть богатым на события. Но чего конкретно от него ждать? Астролог Анастасия Широкова составила для 5-tv.ru гороскоп на август 2022 года для всех знаков зодиака.

Анастасия Широкова

Астролог

♈ Гороскоп для Овна на 2022 год

Мартовские овны

(21 марта — 31 марта)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 года вы вступите в период судьбоносных перемен. Сначала вам покажется, что все еще можно отложить, тем более что первая волна схлынет. Но это не так. За первой придет вторая и третья. И от того, насколько вы будете подготовлены морально и физически, будет зависеть то, с чем вы войдете в свой новый мир. Судя по гороскопу, у вас будет поддержка. Однако она не та, которую вы ждете. Будьте благодарны за любые подсказки и не игнорируйте их.

Апрельские Овны

(1 апреля — 20 апреля)

Гороскоп показывает, что август 2022 года — это время, когда вам придется думать, как увеличить доходы или не потерять их. Вам нужно включить на полную мощность свою избирательность. Судя по гороскопу, у вас будут связаны руки и закрыты глаза. Помните, что по природе вы боец. Вспоминайте кармические навыки ближнего и дальнего боя вслепую. Помощи не будет, но и внешних помех тоже. Ориентируйтесь по внутренним ощущениям.

Полный гороскоп для Овна на 2022-й

♉ Гороскоп для Тельца на 2022 год

Апрельские Тельцы

(21 апреля — 30 апреля)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 года вам будет легче, чем в предыдущий месяц. Но появится необходимость провести ревизию потребностей. Сядьте спокойно, подумайте. Выпишите все, что вы хотите, а потом вычеркните из этого списка то, что не является вашим желанием. Это может быть навеяно ближайшим окружением или обществом. Выключите голову, включите тело и чувства. Вы хоть и активный апрельский персонажи, но все же Телец. Физические потребности — первичны, их не так много, как кажется. Судя по гороскопу, когда ваша жизнь устаканится, тогда подтянется все остальное.

Майские Тельцы

(1 мая — 20 мая)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 года трудности продолжатся. А также к ним подключаются еще и финансовые. Вам поможет работа, как бы это ни банально звучит. Берите дополнительные смены, проекты или подработки. Это лучше, чем сидеть и рефлексировать над своей жизнью. Заодно наработаете контакты, которые вам пригодятся в будущем. Судя по гороскопу, поддержки от вышестоящих не ждите. Сейчас лучше всего не попадаться им на глаза. Переждите бурю.

Полный гороскоп для Тельца на 2022-й

♊ Гороскоп для Близнецов на 2022-й

Майские Близнецы

(21 мая — 31 мая)

Гороскоп показывает, что в начале августа 2022 года все будет хорошо. Вы продолжите жить на энергиях июля, но уже во второй половине месяца ваши планы начнут срываться один за другим. Не вините в этом других людей или обстоятельства. Просто настало время, когда вам не нужно тратить энергию на то, что вы задумали. Отвлекитесь на другие дела, а лучше всего — просто отдохните. Судя по гороскопу, в конце месяца вы почувствуете упадок сил, поэтому самое время уйти в отпуск.

Июньские Близнецы

(1 июня — 21 июня)

Берегитесь интриг на работе. Гороскоп показывает, что в августе 2022 года коллеги будут к вам не очень доброжелательны Но на это есть свои причины. Вероятно, вы не заметили, что перешли кому-то дорогу или уже забыли об этом. Но вам об этом напомнят. А вот у начальства вы в фаворе. Судя по гороскопу, это еще больше разозлит недоброжелателей. В общем, чем скромнее вы сейчас, тем безопаснее ваше существование.

Полный гороскоп для Близнецов на 2022-й

♋ Гороскоп для Раков на 2022-й

Июньские Раки

(22 июня — 30 июня)

Вероятно, вам пора в отпуск, потому что дела не будут решаться так быстро и просто, как вам хочется. Гороскоп показывает, что в августе 2022 года вы рискуете погрязнуть в них беспросветно. Отдохните, отвлекитесь. Судя по гороскопу, сейчас не время для прорывов. Позже с новыми силами займитесь насущным делами. Вы удивитесь, что часть проблем уйдет сама собой. Такое тоже бывает.

Июльские Раки

(1 июля — 22 июля)

Удача всецело на вашей стороне. Гороскоп показывает, что в первой половине августа 2022 года вы смело можете планировать различные мероприятия по обустройству вашего быта. Например, ремонт. Также позаботьтесь о своем имидже. Сейчас можно обновить свой гардероб и пройти курс косметических процедур. Во второй половине месяца, судя по гороскопу, вас ждут интересные встречи. Это могут быть новые коллеги, клиенты или деловые партнеры.

Полный гороскоп для Рака на 2022-й

♌ Гороскоп для Льва на 2022-й

Июльские Львы

(23 июля — 31 июля)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 года дела у вас будут идти как нельзя лучше. На этом фоне самое время начинать планировать свои финансы. Продумайте бюджетные моменты, но пойдите нестандартным путем. Судя по гороскопу, у вас будет шанс пополнить свой кошелек непривычным для себя способом. Однако, начиная смелые, а где-то даже авантюрные проекты, посоветуйтесь с теми, кто уже ходил этим путем. Иначе есть риск попасть впросак из-за отсутствия опыта.

Августовские Львы

(1 августа — 22 августа)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 года наступит период, когда вы рискуете стать заложником потребностей своей семьи. Особенно, некоторых капризных ее членов. Судя по гороскопу, паше окружение будет рассчитывать на вашу доброту и участие. И неспроста. Вы же не оставите обиженных жизнью близких людей. Однако не забывайте и про себя. В этом месяце у вас день рождения. Помните, что это волшебное время. Встречайте Соляр правильно.

Полный гороскоп для Льва на 2022-й

♍ Гороскоп для Дев на 2022-й

Августовские Девы

(23 августа — 31 августа)

Гороскоп показывает, что в вас все назревает бунтарский дух. Вы лучше знаете, что и как делать и пытаетесь доказать это. Но будьте осторожнее с системой. Вы как никто знаете, что нарушать ее законы иногда можно и нужно, но это опасно. Поэтому напрягите все свое воображение и постарайтесь решить вопросы, не выходя за рамки. Судя по гороскопу, это будет трудно. Из-за этого риск конфликтов возрастет в конце месяца,

В последние числа августа борьба покажется вам бессмысленной. Сохраните силы на приятное, ведь в этом месяце у вас день рождения.

Сентябрьские Девы

(1 сентября — 22 сентября)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 года ваше главное оружие — ум и речь. Вы, безусловно, способны придумать работающие схемы. Судя по гороскопу, вам нужно убедить в этом кого-то другого, чтобы вам дали осуществить задуманное. В общем, готовьте ораторские речи со всеми доводами и доказательной базой. Вложите в них свой опыт, знание, мастерство, душу и энергию.

Полный гороскоп для Девы на 2022-й

♎ Гороскоп для Весов на 2022-й

Сентябрьские Весы

(23 сентября — 30 сентября)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 года вам будет чуть попроще. Особенно это касается второй его половины. Придет некоторая помощь от популярного и щедрого человека из вашего окружения. Судя по гороскопу, сейчас хорошо бы пойти в отпуск. На работе может ничего эпичного и не происходить, кроме все тех же рутинных процессов и дел, у которых не ни конца ни края. Подумайте о своем моральном и физическом здоровье. В последние дни месяца берегите себя от стресса.

Октябрьские Весы

(1 октября — 23 октября)

Гороскоп показывает, что первая часть августа 2022 года ознаменуется проблемами в семье и финансовой сфере. Дальше будет проще и веселее. Вы найдете гармоничный для всех выход из ситуации. В список ваших достоинств входит умение сохранить целыми овец и сытыми волков. Судя по гороскопу, ваш авторитет среди близких вырастет на фоне мудрых решений. Главное, как всегда, не забыть про собственные интересы.

Полный гороскоп для Весов на 2022-й

♏ Гороскоп для Скорпиона на 2022-й

Октябрьские Скорпионы

(24 октября — 31 октября)

Гороскоп показывает, что весь август 2022 года до вас будет приходить информация очень сомнительного толка. Проверяйте свои источники и то, что они приносят вам. И, главное, не пытайтесь реагировать бурно и сразу. Судя по гороскопу, кто-то играет в свои игры и хочет спровоцировать вас на импульсивные поступки и решения в своих же интересах. В общем, сейчас не время для важных решений и резких телодвижений.

Ноябрьские Скорпионы

(1 ноября — 22 ноября)

Гороскоп показывает, что август 2022 года окажется для вас достаточно сложным месяцем. Событий будет много, все они разные. Радость и печаль могут чередоваться буквально через день. Судя по гороскопу, во второй половине августа вам наступят на больные мозоли. Есть риск, что кто-то поставит вашу компетентность под сомнение. Вам это, естественно, не понравится и вы можете выйти на открытый конфликт.

Полный гороскоп для Скорпиона на 2022-й

♐ Гороскоп для Стрельцов на 2022-й

Ноябрьские Стрельцы

(23 ноября — 30 ноября)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 года совершенно чудесным образом вам удастся то, что вы давно задумали, о чем давно мечтали. Сейчас вы — генератор событий и вполне можете притянуть к себе все, что пожелаете. Только помните поговорку: бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Желания нужно корректно формулировать, также важна своевременность их исполнения. Судя по гороскопу, вам стоит заранее подумать, как августовские «хотелки» отразятся на вашей жизни и окружении.

Декабрьские Стрельцы

(1 декабря — 21 декабря)

Гороскоп показывает, что август 2022 года — это время, когда вам захочется прокрастинировать. Подумайте, нужно ли браться за крупные проекты. Сейчас вы можете кого-то подвести. Если вы уже ввязались в какую-то важную историю, придется заставлять себя действовать. Иначе есть риск получить штрафные санкции и подпортить свою профессиональную репутацию. Судя по гороскопу, сейчас вас ждут важные жизненные уроки.

Полный гороскоп для Стрельца на 2022-й

♑ Гороскоп для Козерогов на 2022-й

Декабрьские Козероги

(22 декабря — 31 декабря)

На фоне происходящих событий в августе 2022 года может резко испортиться ваш и без того непростой характер. Гороскоп показывает, это очень осложнит ваши отношения с партнерами. Неважно, деловые они или личные. Кстати, они тоже не будут отличаться сахарным поведением. Судя по гороскопу, следует ожидать ряд провокаций и неприятных поступков с их стороны. Если эти отношения действительно ценны для вас, то придется потерпеть и пройти некоторые испытания. Слава богу, у вас все хорошо с терпением, когда есть цель и мотивация.

Январские Козероги

(1 января — 20 января)

Гороскоп показывает, что август 2022 года — это, в целом, неплохой рабочий месяц. Но только до тех пор, пока вы не планируете поездки. Здесь вас могут ожидать неприятные сюрпризы. Они будут возникать непонятно откуда. Судя по гороскопу, могут появится сложности с оформлением документов. Вероятно вынужденное погружение в работу и отдаление от семьи. Вам ли этого бояться?

Полный гороскоп для Козерога на 2022-й

♒ Гороскоп для Водолеев на 2022-й

Январские Водолеи

(21 января — 31 января)

Гороскоп показывает, что вам в августе 2022 года предстоит непростая встреча с вашими амбициями. В том числе финансового характера. В каких-то вопросах вы начнете противостоять собственным интересам. Хотя для вас это нормальная ситуация. Судя по гороскопу, с вами могут происходить загадочные истории судьбоносного характера. Следите за знаками. Сейчас ваша жизнь действительно может круто измениться. В конце месяца вероятно появление в вашей жизни значимых людей.

Февральские Водолеи

(1 февраля — 18 февраля)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 года неприятности не заканчиваются. К ним прибавится появление недоброжелателей. Они используют все ранее сделанное и сказанное вами против вас. Поберегите силы, не вступайте в войны и распри, которые отнимут много энергии. Также последите за финансами. Не стоит сейчас замахиваться на роскошь. Принцип «не до жиру, быть бы живу» сейчас актуален для вас. Судя по гороскопу, если вы примете ситуацию, вам будет легче.

Полный гороскоп для Водолея на 2022-й

♊ Гороскоп для Рыб на 2022-й

Февральские Рыбы

(19 февраля — 28 февраля)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 года вы можете захотеть резко изменить свою жизнь из-за невозможности терпеть кого-то или что-то. Не исключены резкие телодвижения. Однако это не приведет к тем результатам, которые вы себе вообразили. Судя по гороскопу, последствия ваших поступков могут иметь противоположные от ваших ожиданий характер. Не раскисайте! Вам не дадут больше испытаний, чем вы можете вынести. Помните об этом.

Мартовские Рыбы

(1 февраля — 20 марта)

Гороскоп показывает, что первая половина августа 2022 года будет удачной. В том числе и в материальном плане. Может быть, вы получите сумму, которая станет вам хорошим подспорьем. Но не спешите сливать ваши доходы, ведь вторая часть месяца будет более напряженной. В том числе из-за вероятности конфликтов на почве финансов. Судя по гороскопу, вы можете повторить сценарий из прошлого. Будьте внимательны! Не попадайтесь в старые ловушки.

Полный гороскоп для Рыб на 2022-й