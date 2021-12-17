Курникова показала двойняшек-именинников от Иглесиаса: «Похожи на папу!»

Знаменитая российская теннисистка Анна Курникова души не чает в наследниках, рожденных от испанского певца Энрике Иглесиаса. Спортсменка подарила любимому мужчине троих детей! Старшие накануне отпраздновали четырехлетие. В честь знаменательного события селебрити опубликовала трогательные кадры в Instagram.

Двойняшки Николас и Люси стали такими взрослыми, что поклонники Курниковой и Иглесиаса их совсем не узнали. Теннисистка не балует юзеров частыми снимками, но каждый из них действительно становится долгожданным. Так, позирующие на фоне детских игровых площадок малыши собрали сотни комплиментов и виртуальных аплодисментов.

Instagram @annakournikova

«Боже мой, что это за прелесть?»

«Какие красавчики, лучезарные! Счастья деткам!»

«Глазки-то мамины!»

«Да нет же, очень похожи на папу! Улыбка Энрике!» — спорили между собой фолловеры звезд.

7Дней.ru напоминает, что третий ребенок у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса появился 30 января 2020 года. Спортсменка родила дочку, которую нарекли именем Мария. Роман двух звезд длится аж с 2001 года — этим отношениям можно только позавидовать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анна Курникова и Энрике Иглесиас оправдались перед детьми за свое пикантное видео.