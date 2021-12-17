Елена Яковлева спасает лицо от отеков мазью от геморроя: «Это прелесть!»

60-летняя актриса не стесняется старых бьюти-лайфхаков: дешево и результативно!

Актриса Елена Яковлева не скрывает собственного возраста: в 60 лет она выглядит разве что на 40, что не может не удивлять! Конечно, все не просто так — есть у звезды и секреты красоты. Но даже ими добродушная дива готова поделиться.

В интервью 7Дней.ru Яковлева призналась, что давно пользуется чудодейственной мазью для лица, которая по факту предназначена для лечения геморроя. Так она избавляется от жутких последствий гримма. Например, от «побочек» своей роли Бабы Яги. Ужасающие и тяжелые накладки изувечили бы тонкую кожу актрисы, если бы не «суперсредство».

«Грим очень тяжелый, на него уходило пять часов. Грим делался из кусочков силиконовой ткани. Ближе к финалу съемок смотреть на себя в этом гриме уже не хотелось. Я только и мечтала содрать персонажа со своего лица», — вспоминала Елена Яковлева.

Актриса сообщила, что мазью от геморроя пользуется очень давно и потому, что она не идет ни в какое сравнение с лучшими косметологическими средствами и бьюти-процедурами. И по результату, и по цене. Звезда не исключает, что для кого-то ее способ не подойдет, но сама восхищается достигнутым прогрессом.

«Аптечной мазью от геморроя хорошо мазать под глазами — уходят отеки и темные круги. Это прелесть вообще! Просто наша кожа привыкла к обычным кремам и не реагирует на них. Зато с огромной благодарностью воспринимает витамин E. Если его наносить на ресницы и брови, их состояние улучшается», — добавила в заключение Яковлева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елену Яковлеву отругали за внешний вид «фриковатого» сына. Она в свою очередь указала, что это — «дурость молодости».