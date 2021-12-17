Только бы никто не узнал: Какие секреты хранят разные знаки зодиака

Каким бы общительным, компанейским, коммуникабельным ни был человек, у каждого есть скелет в шкафу и страхи, о которых мы боимся признаться даже самому себе. Так какие секреты представители разных знаков зодиака хранят в душе, рассказали астрологи.

Овен

Огненный и импульсивный снаружи Овен, в душе очень ранимый. Он может делать вид, что сжег все мосты, но на самом деле будет продолжать переживать расставание с близким человеком.

Телец

Для Тельца важно быть нужным, потому он постоянно беспокоится, хорошо ли людям рядом с ним. Страх быть не востребованным настолько для представителей этого знака пугает, что зачастую Телец делает все возможное, чтобы стать незаменимым.

Близнецы

Близнецы, по словам астрологам, схожи с Тельцами. Они настолько стараются вписаться в мировоззрение каждого, с кем общаются, что порой могут потерять себя. Хоть и понимают это, но для них все же лучше так, чем остаться в одиночестве.

Рак

Главный страх для Рака — показаться настоящим, рассказать кому-либо о своих переживаниях. Потому они зачастую стараются выглядеть счастливыми и довольными, в то время как им грустно и тревожно. По их убеждению, если они откроются человеку, они могут разочаровать его и отвернуть от себя.

Лев

Гордые и знающий себе цену Лев считает себя ответственным за судьбы людей, которые ему доверились. Потому он остро начинает чувствовать вину за чужие неудачи.

Дева

Дева, по словам астрологов, знак практичный и рациональный. Но даже знающие, чего хотят от жизни, они порой не могут справиться с какими-либо трудностями. Им просто трудно собраться и вновь вернуть управление своей жизнью в свои руки.

Весы

Весы, чаще всего, решают чужие проблемы, нежели свои. Однако в их собственной душе есть страх одиночества. Но они больше предпочтут сделать вид, что у них все в порядке и продолжат заботиться о ком-то другом.

Скорпион

Скорпионам нравится располагать к себе людей, но в то же время им безумно тяжело довериться кому-либо. По их мнению, если они доверятся, что в последствие об этом сильно пожалеют.

Стрелец

Любовь для Стрельца — одно из главных и важнейших чувств на протяжении всей жизни. Потому для представителей этого знака зодиак важно, чтоб он не оставался один. В противном случае Стрелец может впасть в отчаяние.

Козерог

По мнению астрологов, самый главный страх Козерога — зависимость от кого-либо. И если эта боязнь случается, Козерог, чаще всего, ломается.

Водолей

Водолей постоянно ожидает от себя взрывных эмоций, а когда не испытывает их, начинает задумываться — вдруг с ним что-то не так. И уже ненавидит себя за это.

Рыбы

Представителям этого знака зодиака зачастую трудно подстроиться под реалии жизни. Они не понимают, что им делать и в каком направлении двигаться дальше. Возникает ощущение потерянности, но страх попросить совета или помощи оказывается сильнее.

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