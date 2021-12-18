Скелет в шкафу: как объяснить ребенку «из пробирки», что папа не придет

Правильные варианты ответа на сложный вопрос ребенка, в зависимости от его возраста, в беседе с 5-tv.ru назвала детский и семейный психолог Наталья Искра.

В последнее время стало немало женщин, стремящихся познать радость материнства без участия мужчины и прибегающих к услугам суррогатной матери или ЭКО, когда в ход идет донорский материал неизвестного мужчины. Воспользовалась достижениями современной медицины и исполнительница хита «Я люблю тебя, Дима» Лариса Черникова, второй ребенок которой появился из пробирки.

Общаясь со сверстниками, такие дети «из пробирки» однажды захотят выяснить, кто их отец. Правильные варианты ответа ребенку на подобный вопрос, в зависимости от его возраста, в беседе с 5-tv.ru назвала детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

Эксперт отметила, что в нашем обществе не принято распространяться о донорских органах и рассказывать, что в груди человека бьется чужое сердце. А тема зачатия и рождения традиционно табуированы и часто замалчиваются. Тема появления на свет рожденного при помощи донорских органов — сперматазоидов или яйцеклетки — и сейчас считается постыдной, поэтому мама скрывает правду, насколько это возможно.

Каковы мотивы родительницы?

Во-первых, из-за сложившихся стереотипов ей самой неловко признаться всем в собственной несостоятельности или отказе следовать общественным нормам, прослыв белой вороной.

Во-вторых, мама-одиночка не хочет травмировать детскую психику из-за того, что ребенка начнут дразнить или использовать эту информацию против него.

«Ребенок всегда обычно чувствует этот „скелет в шкафу“, когда что-то от него скрывается и часто это не обязательно про сперму. Бывает, что от ребенка скрывают папу-маргинала, приписывая ему совсем другую роль. Но все равно ребенок улавливает правду из различных разговоров, и тогда он начинает выдумывать свою историю, которая в итоге очень сильно влияет на его жизнь», — поделилась психолог опытом работы с похожими детьми.

С точки зрения специалиста ребенку нужно сообщать правду. Но только ту, с которой он может справиться, иначе говоря, дозировано и с учетом возрастных особенностей.

Три-пять лет

Любопытство, откуда появляются люди, просыпается еще в раннем возрасте — в три-пять лет. К обычному ответу, что соединялись клетки родителей, можно добавить:

«Папа очень хотел ребенка, но решил не принимать участия в его воспитании».

По мнению семейного психолога, в этом возрасте такая информация будет достаточной и в то же время правдивой. Дети, как правило, оказываются вполне удовлетворены таким ответом до подросткового возраста.

12-16 лет

Ближе к подростковому возрасту вопросы секса вновь всплывут, но на этом этапе психика сына или дочери уже будет способна подробнее воспринимать информацию по волнующей их теме. Можно снова повторить, что существуют разные способы появления на свет, в том числе поднять тему донорства, поделившись при этом историей пути непростого материнства.

«Можно сказать, что мама воспользовалась клетками донора, потому что она очень сильно хотела ребенка. И что очень хорошо, что ребенок есть и он желанный. Однако, согласно правилам, невозможно или нельзя искать своего родного отца», — подытожила детский и семейный психолог.

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