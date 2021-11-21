Неловкий момент: как реагировать, если ребенок застал родителей за сексом

Как объяснить ребенку секс и страсть между родителями, не травмируя детскую психику, в беседе с 5-tv.ru рассказала детский и семейный психолог Наталья Искра.

Плотские удовольствия — естественное интимное занятие для взрослых, и присутствие третьего, особенно маленького человека, не является нормой. Более того, застигнутые врасплох родители часто теряются и не могут адекватно среагировать на возникшую пикантную ситуацию, что чревато серьезными проблемами детей в более старшем возрасте. Как правильно объяснить ребенку о сексе и страсти между родителями, не травмируя его психику, в беседе с 5-tv.ru рассказала детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

Специалист по отношениям рекомендует по-разному относиться к свершившемуся инциденту: объяснение мотивов сексуальной активности родителей сильно зависит от возраста ребенка.

Дошкольный возраст

Дети до 6 лет любовные утехи чаще всего воспринимают как факт агрессии одного из родителей по отношению к другому, обычно папы — к маме.

«Ребенка такая ситуация может очень пугать, и если вы не обсуждаете с ребенком увиденного, не даете собственную версию произошедшего, то он может очень долгие годы жить с переживанием, что вообще папа убивает маму: это особенности восприятия секса в юном возрасте», — пояснила семейный психолог.

Вероятный негативный сценарий неожиданного просмотра «кино для взрослых» — неспособность детей в будущем построить собственные здоровые отношения, в которых не будет места удовольствию от романтических связей. У девочки может закрепиться отношение к сексу как к чему-то грязному, неприличному вплоть до развития фригидности, а у мальчиков — до проблем с потенцией и может приобрести извращенный оттенок, подсмотренный у родителей, когда один из них «обижал» другого.

Школьный возраст

Удержать ребенка от правды жизни, неотъемлемой частью которой является секс, в сегодняшнем цифровом обществе практически невозможно. Школа — не только источник академических знаний и практических опытов по химии и физике. Биология, особенно тема размножения живых существ, привлекает пристальное внимание юных исследователей, и часто в качестве демонстрационного материала, случается, что во время школьной перемены, они «подтягивают» порноролики, на примере которых они отлично понимают, что происходит в родительской спальне.

«Если в момент того, как вас застукали, вы говорите или делаете вид, что ничего на самом деле не было, вы транслируете ребенку, что вы ему врете. В конечном счете ребенок перестанет доверять родителям», — подчеркнула детский психолог Наталья Искра.

Как реагировать и что сказать ребенку о сексе

С дошкольником: поговорить на уровне ребенка, сказать ему, что секс — это необходимая часть жизни взрослых и что вы сожалеете о том, что он стал невольным свидетелем страсти, что, когда люди вырастают, занятия сексом для них — совершенно нормальное явление. Стоит акцентировать, что для занятий любовью надо дорасти, так как они требуют определенного уровня ответственности и готовности ее нести.

Со школьником: просто покаяться, сказав, что родители «прокололись», и так тоже бывает.

Помните, что убегать от ответа и откладывать табуированную тему на потом не стоит: неловкость вкупе с ложью может нанести любимому чаду непоправимую травму, которую впоследствии будет сложно лечить.

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