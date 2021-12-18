Юлиан рассказал, как Нонна Мордюкова устроила разнос в женском туалете Дома кино

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 015

Народная артистка СССР не могла спокойно выслушивать сплетни про себя и молодого артиста.

Юлиан рассказал, как Нонна Мордюкова устроила разнос в женском туалете Дома кино

Фото: globallookpress / Mikola Gnisyuk

Народная артистка СССР Нонна Мордюкова однажды устроила разнос в женском туалете Дома кино. Об этом рассказал в интервью YouTube-шоу «Загугли звезду» певец Юлиан.

Произошло это из-за того, что звезда кинофильма «Родня» не стерпела сплетен о себе и тогда еще юном артисте Юлиане. Знаменитости пришли вместе на премьеру одного из фильмов. Однако стоило артистке зайти в женскую уборную, как она услышала, что за ее спиной распространяются неприятные слухи.

«Пошла в туалет и услышала разговоры актрис, ее коллег. Шушукаются и говорят: «Нонна вот совсем с ума сошла. Она с молодым мальчиком пришла в Дом кино». И она как там устроила скандал. Говорит: «Вы там совсем с ума сошли? Совсем ничего не понимаете? Мы же просто дружим! Это просто дружба!“»— поделился воспоминанием заслуженный артист России.

Артист относится с пониманием к тому, что в публичном пространстве распространяются различные слухи. Он признает, что есть разные люди, которые смотрят на одну и ту же ситуацию по-разному.

«Я 30 лет работаю на сцене. Понимаю, если ты ничего про себя не придумываешь, не начинаешь, как многие артисты, сбрасывать о себе новости, то за тебя кто-то что-то придумает», — добавил заслуженный артист.

Юлиан Васин родился в 1973 году. Жизнь будущей звезды с самого раннего возраста была связана с музыкой. Он обучился игре на фортепиано, экстерном закончил школу и в возрасте 15 лет поступил в ГИТИС. С этого поступления и началось его народное признание, первые награды. В 1993 году он провел свой первый сольный концерт, в 1996 году основал Театр песни в Москве, а в 1999 году получил звание заслуженного артиста.

В глазах современного зрителя Юлиан получил «второе рождение» благодаря проекту «Суперстар!». В нем артист достойно продемонстрировал многогранность своего таланта, но в четвертом эпизоде шоу ему пришлось покинуть передачу, рассказала Газета.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает певец Юлиан о корпоративах звезд в 2021 году.

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