Забирая жизни: когда и почему случится пик смертности в 2022 году

В 2022 году общая человеческая смертность на планете будет только увеличиваться. Как рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru экстрасенс, эксперт по эзотерике Андрей Харрис большое число умерших в первую очередь будет связано с неутихающей эпидемией коронавируса.

«Безусловно показатели общей смертности будут расти. Это связано с тем, что пережил наш мир. Пандемия COVID-19, которая еще заявит о себе, и число умерших будет выше уже этой весной, примерно уже в марте–апреле», — считает эксперт.

Однако повод для радости тоже есть. По словам экстрасенса, уничтожающий как ураган все на своем пути вирус со временем затихнет и число смертей по этой причине начнет снижаться. Примерно к 2023 году люди начнут и вовсе забывать об инфекции.

Второй важный фактор, который будет влиять на смертность, — это экологический кризис. Уход от зеленых технологий и еще большая выработка тяжелых углеродов увеличит количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Эзотерик уверен — опасные в воздухе вещества приведут к росту онкологий среди населения.

«Как мы знаем, они имеют прямую взаимосвязь с онкологическими заболеваниями дыхательных путей: увеличится число онкозаболеваний таких, как рак легких, трахеи и так далее. Это станет одной из ведущих причин повышения смертности», — говорит он.

Не меньшее влияние на увеличение смертности окажет возрастающий стресс и растущие цены на продукты.

«Мир столкнется с очень большой инфляцией, конечные цены на потребительские продукты сильно вырастут, будут проблемы с работой — и не все это переживут. Это даст очень большие вспышки заболеваемости по таким нозологиям как инфаркт миокарда, инсульт. Очень сильно увеличится количество нервных заболеваний. Все что касается неврозов, психозов и возможной смерти», — отметил он.

Андрей Харрис не исключил, что к лету 2022 года увеличится число рожденных детей с генетическими патологиями. Есть вероятность и того, что все больше малышей будут рождаться мертвыми.

«Стоит упомянуть и о некоей мистической составляющей, потому что число 22 является в магии цифрой, завершающей круг. Поэтому те люди, которые должны кармически завершить свое земное существование — неправильно жили или нарушили кармические законы — уйдут именно в 2022 году. Скорее всего, души этих людей грешны», — заверил он.

Экстрасенс призвал не отчаиваться. Он отметил, что в 2023 году начнется новый отсчет в магии и многие страшные события уйдут в прошлое.

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