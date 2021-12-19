Астролог объяснила, какие тайные силы скрыты в пальцах и как их освободить

Пальцы способны многое рассказать о человеке. Тонкие и полные, грациозные и изогнутые, прямые и грубые… По словам астролога Алены Никольской, каждый палец на руке несет энергию отдельной планеты, и этим может быть обусловлено поведение человека, его желания и потаенные страсти. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эзотерик рассказала, как по жестам и кольцам на пальцах понять характер и желания личности.

Большой палец — это палец Венеры. Он отвечает за то, насколько комфортно мы себя чувствуем в материальном мире.

«Если все в порядке, то мы в нашей культуре показываем на вопрос „Как дела?“ — большой палец вверх. Этот жест символизирует наш материальный комфорт. Когда мы чувствуем себя неуверенно, наш большой палец обычно прячется в кулак», — заверила эксперт.

Если вы чувствуете себя неуверенно, соедините два пальца — большой и средний, посоветовала эзотерик. Таким образом вы закольцуете неприятную ситуацию и убережете негативное влияние кармы.

Указательный палец — палец Юпитера. Астрологи связывают самую большую планету Солнечной Системы с властью и силой. Кроме того, этим пальцем мы, как правило, указываем на что-то. Астролог рекомендует: если важно усилить свои влияние и власть, носите на указательном пальце кольцо.

Средний палец — палец Сатурна. По словам Никольской, он отвечает за карму и наказание.

«Нередко, когда мы показываем этот палец, мы желаем неприятного человеку. Как будто говорим — пусть тебя жизнь накажет. На нем кольца носят те люди, которым важно показать, что они сильные, властные и решают судьбы других», — поделилась астролог.

Особую символику приобретают кольца на среднем пальце у женщин. Если украшение на левой руке, то женщина транслирует мужчине, что ей нужен властный и сильный партнер, пытаясь привлечь его. Если на правой — то, скорее всего, рядом с ней мужчина уже есть, но ей недостаточно его власти и она находится в поисках.

На Безымянном пальце носят обручальное кольцо. В нашей традиции его надевают на правую руку. Никольская подчеркнула, что такой способ носки символизирует стабильное будущее. В других культурах кольцо носят на левой руке — это значит, что с человеком, который рядом, вы были знакомы в прошлых жизнях и готовитесь быть с ним и в иных мирах после смерти.

Мизинец отвечает за все, что связано с коммуникациями, а также за малый и средний бизнес. Если вам необходимо найти верное решение в критической ситуации, соедините большой палец и мизинец — и вам тут же придет верное решение, заключила эксперт.

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