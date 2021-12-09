Сердце на ладони: Какие признаки на руке укажут на приближение развода

Статистика разводов — печальная: за последние семь лет в России было расторгнуто рекордное количество браков, а уже в 2021 году количество разводов практически сравнялось с числом зарегистрированных в браке пар. Избежать проблем или подготовиться к ним вполне возможно, если определить причины, которые укажут на вероятность развода или разрыва серьезных долгосрочных личных отношений. Хиромант Иван Громов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, какие линии укажут на измену близкого человека или охлаждение с ним отношений.

Эксперт напомнил, что достоверную информацию дает правая рука человека, ее и рассматриваем.

Признак № 1 — Кризис в отношениях

Изучаем остров на линии сердца — это ближайшая к пальцам горизонтальная линия, она должна быть в виде замкнутой, четко сформированной фигуры.

«Остров укажет на время тяжелого затяжного кризиса в отношениях, и чем этот остров больше в размерах, тем длительнее будет этот кризис», — поведал специалист.

Иван Громов добавил, что такой признак сигнализирует не о банальной ссоре или легких разногласиях между людьми, а указывает на тяжелый, глубокий кризис, часто приводящий к разводу.

Признак № 2 — Измена

Одной из самых частых причин развода является супружеская неверность, и руки могут «рассказать» об измене. Для вычисления адюльтера нужно поискать дугообразную линию, которая выходит с холма Луны и «врывается кометой» в линию сердца.

«Время вхождения в линию сердца и укажет на то время, когда человеку могут изменить, и факт неверности вскроется», — убежден хиромант.

Признак № 3 — Охлаждение отношений

Чтобы узнать о будущем взаимоотношений в эмоциональном плане, достаточно посмотреть на линии привязанности под мизинцем — их еще называют линиями брака.

Обратите особое внимание на толщину линии: стоит насторожиться, если она сначала достаточно четкая и глубокая, а затем истончается, до полного исчезновения. Это предупредит о том, что эмоции уходят, и их сведение на нет обычно обусловлено описанными выше проблемами — периодами кризисов в отношениях и изменами.

Все эти три признака и укажут на грядущие серьезные проблемы в личной жизни.

«Изучайте свои руки и не находите эти признаки у себя», — пожелал в заключение хиромант Иван Громов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по руке определить склонность к изменам у мужчины и узнать о верности женщины.